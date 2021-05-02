Медики назвали пять основных последствий коронавируса

Отдаленные последствия коронавируса Covid-19 фиксируются у каждого десятого переболевшего этой инфекцией. Пять основных последствий болезни перечислила газета «Известия», основываясь на данных ученых и врачей.

В частности, патоген повреждает внутреннюю поверхность сосудов, что приводит к развитию первичного поражения сердца — кардиомиопатии. У пациентов также часто возникают нарушения сердечного ритма и миокардиты, рассказал изданию профессор Мехман Мамедов.

Еще одним распространенным последствием, по сведениям исследователей из медицинской школы Йельского университета, являются проблемы с почками. На них жалуются от 24% до 57% госпитализированных и от 61% до 78% попавших в отделения интенсивной терапии. При этом в дальнейшем у переболевших функции почек не восстанавливаются как минимум 21 день.

Кроме того, нередко осложнения затрагивают и органы зрения. Например, у пациентов с Covid-19 возникают конъюнктивиты, изменения на сетчатке, воспаления и тромбозы сосудов глаз, объяснила член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди. Вирус поражает глаза посредством двух рецепторов, выяснили специалисты из глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае.

Помимо этого, распространено нарушение работы обонятельной системы. У большинства инфицированных она восстанавливается в течение двух недель, но у некоторых процесс восстановления занимает несколько месяцев. «Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа», — прокомментировала заместитель главного врача клинико-диагностического центра «Медси» Мария Петина.

К тому же у перенесших Covid-19 пациентов часто диагностируют расстройства кишечника: энтериты, колиты, диареи после каждого приема пищи. «Специалисты считают причиной этого не только коронавирусную инфекцию, но и массированное лечение противовирусными препаратами», — заметила Петина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для противодействия распространению коронавируса Президент РФ Владимир Путин принял решение сделать нерабочими дни между майскими праздниками.