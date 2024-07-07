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Медики на СВО спасли и выходили раненого птенца ястреба
Участвующие в спецоперации военнослужащие, в том числе и медики из Татарстана, спасли раненого птенца ястреба. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель лаишевского благотворительного фонда «Помощь СВОим» Марина Порфирьева.
«Несмотря на тяжелые и суровые условия, наши ребята сохраняют человечность и чувство сострадания к ближнему», — заявила она.
Птенец выжил и окреп. Военные продолжают заботиться о нем: они кормят птицу мясом и поят из шприца водой.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Видео предоставлено БФ «Помощь СВОим».
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