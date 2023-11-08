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Медики МКДЦ отправили гуманитарный груз коллегам в зону СВО
Коллектив Межрегионального клинико-диагностического центра отправил большую посылку медицинским бригадам, которые оказывают помощь бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.
Из Казани отправили утепленную палатку на 10 человек, дизель-генератор, две дизельные тепловые пушки и рукава для них, а также набор из 150 жгутов. В клинике подчеркнули, что гуманитарный груз жизненно необходим медикам в зоне СВО.
«Посылку продумывали и собирали так, чтобы каждый предмет в ней был максимально полезен врачам, работающим в зоне специальной военной операции», – отметили в пресс-службе МКДЦ.
В зоне специальной военной операции продолжают работать хирурги, мобилизованные из медцентра.
«Персонал центра поддерживает медицинские бригады, которые оказывают помощь участникам боевых действий», – отметили в больнице.
Вместе с гуманитарным грузом, коллегам записали видео-привет, который покажут медикам на СВО, как только груз доставят до адресатов.
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