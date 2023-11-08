Медики МКДЦ отправили гуманитарный груз коллегам в зону СВО

Коллектив Межрегионального клинико-диагностического центра отправил большую посылку медицинским бригадам, которые оказывают помощь бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

Фото: Пресс-служба МКДЦ

Из Казани отправили утепленную палатку на 10 человек, дизель-генератор, две дизельные тепловые пушки и рукава для них, а также набор из 150 жгутов. В клинике подчеркнули, что гуманитарный груз жизненно необходим медикам в зоне СВО.

«Посылку продумывали и собирали так, чтобы каждый предмет в ней был максимально полезен врачам, работающим в зоне специальной военной операции», – отметили в пресс-службе МКДЦ.

Фото: Пресс-служба МКДЦ

В зоне специальной военной операции продолжают работать хирурги, мобилизованные из медцентра.

«Персонал центра поддерживает медицинские бригады, которые оказывают помощь участникам боевых действий», – отметили в больнице.

Фото: Пресс-служба МКДЦ

Вместе с гуманитарным грузом, коллегам записали видео-привет, который покажут медикам на СВО, как только груз доставят до адресатов.