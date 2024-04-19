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Медики казанской поликлиники вовремя распознали инфаркт у пациента и спасли ему жизнь
Медики казанской поликлиники №20 распознали у пациента острый инфаркт миокарда и спасли ему жизнь. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
В начале апреля 85-летний мужчина обратился в кабинет неотложной помощи поликлиники с жалобами на боль в груди. Фельдшер Александр Волков сразу провел ЭКГ. На обследовании медик увидел изменения, характерные для инфаркта.
Консультацию сразу провела кардиолог поликлиники Разиля Гарипова, она оказала мужчине неотложную помощь. Медики вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
«С диагнозом острый инфаркт миокарда пациент был госпитализирован в РКБ, где в срочном порядке был прооперирован», – рассказали в горздраве Казани.
После проведенной операции пациент пришел в поликлинику поблагодарить медицинских работников, которые вовремя распознали проблему и спасли ему жизнь.
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