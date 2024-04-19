Медики казанской поликлиники вовремя распознали инфаркт у пациента и спасли ему жизнь

Медики казанской поликлиники №20 распознали у пациента острый инфаркт миокарда и спасли ему жизнь. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

В начале апреля 85-летний мужчина обратился в кабинет неотложной помощи поликлиники с жалобами на боль в груди. Фельдшер Александр Волков сразу провел ЭКГ. На обследовании медик увидел изменения, характерные для инфаркта.

Фото: Управление здравоохранения Казани

Консультацию сразу провела кардиолог поликлиники Разиля Гарипова, она оказала мужчине неотложную помощь. Медики вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

«С диагнозом острый инфаркт миокарда пациент был госпитализирован в РКБ, где в срочном порядке был прооперирован», – рассказали в горздраве Казани.

Фото: Управление здравоохранения Казани

После проведенной операции пациент пришел в поликлинику поблагодарить медицинских работников, которые вовремя распознали проблему и спасли ему жизнь.