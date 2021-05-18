Медики казанской больницы №7 спасли мужчину после укуса гадюки

В седьмую казанскую больницу поступил мужчина, которого укусила гадюка. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала главный токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии казанской больницы №7 Алия Насибуллина.

«Пациента привезли на скорой, на тот момент, когда он поступал, состояние оценивалось, как тяжелое, первые сутки с момента госпитализации он провел в условиях реанимации. Была тяжесть состояния за счет нестабильной гемодинамики, самостоятельно он не держал давление», - рассказала врач.

Нейротоксин, который содержится в яде гадюки, приводит к потере сознания и к многократной рвоте. За сутки медики смогли стабилизировать состояние больного. Врачам удалось спасти от ампутации и руку мужчины, в которую его укусила змея, несмотря на большой отек, повышенную температуру конечности и гиперемию – чрезмерное наполнение кровью сосудов.

Когда пациент только поступил, выраженного отека не было, ведь мужчина оперативно вызвал медиков, и станция скорой медицинской помощи быстро сработала. Мужчина видел, что его кусает змея, хотя зачастую пациенты замечают рану от укуса только после того, как она начинает болеть, призналась Алия Насибуллина.

«Сейчас пациент с положительной динамикой, свободно двигает конечностью. По лабораторным показаниям тоже все приходит в норму», - поделилась токсиколог.

Мужчина правильно повел себя: не стал накладывать жгут, не прикладывал холодное на место укуса, и медики скорой помощи правильными препаратами ослабили симптомы. А дальше с пациентом работали врачи седьмой больницы. Они планируют выписать мужчину уже в концу этой недели.

Фото: Алия Насибуллина