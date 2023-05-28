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Бригада татарстанских медиков из двух десятков человек осматривают детей в Лисичанске
Медики из Татарстана проводят медосмотры у маленьких жителей Лисичанска. В бригаде 22 человека, включая водителей, представлены практически все специальности. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале Правительства ЛНР.
Руководитель врачебной бригады Руслан Мухамадиев рассказал, что медбригада прибыла в Лисичанск по инициативе Президента России.
«Владимир Путин поставил задачу провести полную диспансеризацию детей в новых российских регионах», — отметил он.
Бригада медиков из Татарстана уже побывала в Перевальском и Сватовском районах. Врачам удалось осмотреть, соответственно, более 4000 и 2500 детей.
Стоит отметить, что врачи выявили немало патологий у жителей Лисичанска. Большое влияние на здоровье детей оказали и война, и ковид, отметил Руслан Мухамадиев.
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