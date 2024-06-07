Медики ДРКБ устроили танцевальный флешмоб в поддержку здорового образа жизни

Сегодня сотрудники ДРКБ на территории больницы провели танцевальный флешмоб «Мы за здоровый образ жизни», посвященный неделе сохранения здоровья детей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе медучреждения.

Врачи, медицинские сестры, сотрудники профкома и администрации больницы на собственном примере показали, насколько полезна двигательная активность не только для улучшения физических показателей, а также для повышения настроения и эмоционального фона.

Маленькие пациенты, родители и другие сотрудники с восторгом наблюдали с окон и улицы на флешмоб, присоединялись к динамичному танцу, поддерживали радостными возгласами и аплодисментами.

Фото: © Пресс-служба ДРКБ

«Быть примером для других – один из самых эффективных способов внушить людям определенные качества или ценности. Помните, что здоровый образ жизни лучше всего отражается в вашем собственном поведении, личный пример убедительнее слов. Будьте активными, позитивными, и вы станете примером для других, помогая им развиваться и воспитываться в желаемом направлении» – подчеркнула заместитель главного врача Сания Самигуллина.

Врачи имеют большой потенциал влиять на здоровье общества в целом, поэтому их роль в пропаганде здорового образа жизни особенно важна. Примеры, в том числе и собственные рекомендации, могут стимулировать пациентов к принятию позитивных изменений и сохранению хорошего здоровья.

Медики напоминают, что забота о вашем здоровье и здоровье ваших детей – это вложение в будущее, поэтому не стоит забывать о профилактике и регулярных медицинских осмотрах.