Медики Челнов спасли мужчину с параличом из-за гноя, который сдавливал спинной мозг

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов спасли мужчину, которого парализовало из-за воспаления в позвоночнике. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

В БСМП с параличом верхних и нижних конечностей привезли 41-летнего мужчину.

Фото: Пресс-служба БСМП

«Сначала я думал, что это защемление нерва, так уже бывало. Еще через два дня начали отказывать руки и ноги, тело парализовало», – рассказал Дамир Валиуллин.

Врачи нашли у мужчины воспаление в шейном отделе позвоночника. Мужчину срочно отправили на операцию, ее провел нейрохирург БСМП Ильфат Фатхутдинов.

Фото: Пресс-служба БСМП

«Мы санировали гной, который скопился в большом количестве в позвоночнике и сдавливал спинной мозг. Малейшее промедлениие с операцией могло привести к инвалидности и даже к смерти пациента. Затем установили титановый протез на шейный сегмент позвоночника и зафиксировали все это пластиной», – рассказал врач.

Впереди у Дамира Валиуллина длительная реабилитация, но пациент настроен решительно. Мужчина уже начал выполнять комплекс лечебных упражнений.

«Врачи удивились, что я так быстро встал на ноги. Просто очень хочу жить!» – поделился челнинец.