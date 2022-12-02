Медики Челнов спасли двухлетнего мальчика, задыхавшегося от отека гортани

Медики скорой помощи Набережных Челнов не дали двухлетнему мальчику задохнуться от отека гортани. Об этом сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

В скорую помощь в четыре утра поступил вызов от обеспокоенных родителей. У двухлетнего малыша была сильная одышка с хрипами и «лающий» кашель.

Облегчить состояние сына самостоятельно не удалось – ситуация только ухудшалась.

«Мой сын задыхается. Ингаляция не помогает», – сообщила мама, которая всю ночь ухаживала за больным ребенком.

К ребенку направили на вызов первую освободившуюся бригаду. К малышу поехали фельдшеры Виктория Николаева и Назир Ишмакаев.

Фото: пресс-служба горздрава Челнов

Они поставили ребенку кислородную трубку и ввели внутримышечно лекарства. Медики смогли уменьшить отек голосовых связок.

По словам Виктории, это было наиболее опасное осложнение ОРВИ – отек слизистой со спазмом гортани.

«Верхние дыхательные пути у детей намного короче и уже, чем у взрослого, поэтому стеноз дыхательных путей протекает стремительно. При отсутствии правильного и своевременного лечения стеноз может привести к полной остановке дыхания», – объяснила фельдшер.

После оказанной помощи мальчика отвезли в больницу. Сегодня малыш чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.