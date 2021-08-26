Медики Челнов смогли спасти мужчину после падения с 30 метров в воду

На станцию скорой помощи Набережных Челнов в три утра поступил вызов от очевидцев о падении человека с большой высоты. Об этом рассказали в аккаунте Управления здравоохранения Автограда.

«Скорая помощь в составе фельдшерской бригады Лейлы Парий и Екатерины Мальцевой приняла вызов и прибыла на место происшествия. Осмотревшись, они выяснили, что упал мужчина с плотины в воду, высота которой достигает порядка 30 метров», – рассказали в горздраве.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Челнов

Медикам казалось, что упасть с такой высоты и уцелеть невозможно. Однако мужчина подавал признаки жизни. Спасатели вынесли мужчину на берег. Бригада скорой помощи приступила к работе.

При осмотре пострадавшего медики увидели посинение и бледность кожи, у мужчины было поверхностное дыхание. Он находился в крайне тяжелом состоянии.

«Медицинские работники немедленно приступили к противошоковым медицинским мероприятиям. Вовремя оказанная помощь позволила стабилизировать пациента. Мужчину срочно госпитализировали в лечебное учреждение», – отметили в Управлении здравоохранения.



Заведующий первой подстанцией Скорой медицинской помощи Челнов Святослав Веретенников объяснил, что в результате падения с такой высоты у человека развивается угрожающее жизни состояние – травматический шок, возникающий из-за большой внутренней кровопотери. Подобное состояние без лечения может привести к летальному исходу.