Медики челнинской скорой распознали у пациента расслоение аорты и спасли ему жизнь

Медики станции скорой помощи Набережных Челнов распознали у пациента расслоение аорты и спасли ему жизнь. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения автограда.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Челнов

57-летний житель Челнов проснулся от боли за грудиной в семь утра. По вызову прибыла бригада: врач Риназ Галяутдинов, фельдшеры Андрей Семенов и Альберт Бадыкшин. Медики обратили внимание на нетипичную клиническую картину: у мужчины внезапно возникла острая боль за грудиной, которая отдавала в спину между лопаток, к тому же он метался от страха и не мог найти себе места.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Челнов

Медики быстро поставили диагноз, оказали необходимую медицинскую помощь и как можно скорее доставили в БСМП, где мужчину уже ждали. После обследования диагноз подтвердился – причиной болей была расслаивающая аневризма аорты. Это очень опасное состояние, в пресс-службе горздрава Челнов подчеркнули, что этот день мог стать последним в жизни челнинца.

«Симптомы расслоения аорты имитируют другие заболевания, что затрудняет ее обнаружение. Однако, при ранней диагностике и своевременном лечении, шансы на выживание возрастают», – объяснили в пресс-службе горздрава автограда.

В БСМП пациента экстренно прооперировали. Мужчину уже выписали, сейчас он находится в кругу семьи.