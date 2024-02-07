Медики БСМП Челнов удалили огромную опухоль из сердца пациента

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов пациенту удалили опухоль из сердца, из-за которой орган увеличился в несколько раз. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

36-летнего мужчину экстренно доставили в БСМП, он жаловался на одышку и частые головокружения. Во время обследования врачи увидели в его сердце большую семисантиметровую опухоль.

«Она прорастала из межпредсердной перегородки и, судя по размерам, росла на протяжении длительного времени. С каждым сокращением сердца эта опухоль "мигрировала" из предсердия в желудочек и обратно. Это могло привести к внезапной остановке кровообращения или развитию осложнений», – объяснили в пресс-службе клиники.

Из-за опухоли сердце пациента увеличилось в несколько раз. Растянулось и фиброзное кольцо, так называемый «каркас» митрального клапана, который располагается между левым предсердием и левым желудочком. Появилась выраженная недостаточность клапана.

Фото: Пресс-служба БСМП

Медики стабилизировали состояние пациента и взяли его на операцию. Вмешательство длилось несколько часов, им руководил главный сердечно-сосудистый хирург Татарстана Рамис Якубов. Операцию проводили на открытом сердце, использовали аппарат искусственного кровообращения.

Опухоль медики удалили, после этого родной клапан заменили на механический протез. Сложная операция прошла успешно.

Фото: Пресс-служба БСМП

«После операции исследования показали, что у пациента появилась парапротезная фистула. Так медики называют отверстие, возникшее на месте между собственной сердечной тканью и механическим клапаном. Было принято решение закрыть фистулу путем имплантации специального устройства – окклюдера – через прокол межпредсердной перегородки. Преимуществом методики является малая травматичность и инвазивность. Рентгенхирург БСМП Марат Шарафутдинов успешно выполнил операцию», – рассказали в клинике.

После двух хирургических вмешательств пациент чувствует себя намного лучше. На УЗИ медики увидели, что сердце вдвое уменьшилось в размерах и приближается к нормальным параметрам.