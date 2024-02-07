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Медики БСМП Челнов удалили огромную опухоль из сердца пациента
В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов пациенту удалили опухоль из сердца, из-за которой орган увеличился в несколько раз. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
36-летнего мужчину экстренно доставили в БСМП, он жаловался на одышку и частые головокружения. Во время обследования врачи увидели в его сердце большую семисантиметровую опухоль.
«Она прорастала из межпредсердной перегородки и, судя по размерам, росла на протяжении длительного времени. С каждым сокращением сердца эта опухоль "мигрировала" из предсердия в желудочек и обратно. Это могло привести к внезапной остановке кровообращения или развитию осложнений», – объяснили в пресс-службе клиники.
Из-за опухоли сердце пациента увеличилось в несколько раз. Растянулось и фиброзное кольцо, так называемый «каркас» митрального клапана, который располагается между левым предсердием и левым желудочком. Появилась выраженная недостаточность клапана.
Медики стабилизировали состояние пациента и взяли его на операцию. Вмешательство длилось несколько часов, им руководил главный сердечно-сосудистый хирург Татарстана Рамис Якубов. Операцию проводили на открытом сердце, использовали аппарат искусственного кровообращения.
Опухоль медики удалили, после этого родной клапан заменили на механический протез. Сложная операция прошла успешно.
«После операции исследования показали, что у пациента появилась парапротезная фистула. Так медики называют отверстие, возникшее на месте между собственной сердечной тканью и механическим клапаном. Было принято решение закрыть фистулу путем имплантации специального устройства – окклюдера – через прокол межпредсердной перегородки. Преимуществом методики является малая травматичность и инвазивность. Рентгенхирург БСМП Марат Шарафутдинов успешно выполнил операцию», – рассказали в клинике.
После двух хирургических вмешательств пациент чувствует себя намного лучше. На УЗИ медики увидели, что сердце вдвое уменьшилось в размерах и приближается к нормальным параметрам.
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