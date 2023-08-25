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Общество 25 августа 2023 19:57

Медики БСМП Челнов спасли от ампутации руку мужчине, которого ужалила медуза

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Врачи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов смогли сохранить руку мужчине, которого на отдыхе ужалила медуза. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Фото: Пресс-служба БСМП Челнов

Ещё в январе на отдыхе в Индии Айрата Сунгатуллина ужалила медуза.

«Я зашел искупаться. Почувствовал сильное жжение в области руки, как будто приложили горячий утюг и не отпускали. Я понял, что это медуза. Сначала были просто красные пятна, потом рука почернела», – вспомнил Айрат Сунгатуллин.

Медики вспоминают, что травма была тяжелой, потребовалась даже операция, чтобы избежать угрозы ампутации руки. А на дальнейшее восстановление ушло восемь месяцев.

Фото: Пресс-служба БСМП Челнов

Экстренную неотложную помощь ему на месте оказали индийские медики. После возвращения домой мужчину вновь начали беспокоить болевые ощущения в руке.

Фото: Пресс-служба БСМП Челнов

«Не часто увидишь пациента, которого ужалила медуза, еще и с такими серьезными последствиями. У пациента была невропатическая боль, которая не лечится обычными обезболивающими. Мы назначили специальные препараты, которые купируют болевой синдром, связанный с повреждением нервов, и нам удалось получить положительный эффект», – отметил заместитель главного врача БСМП, невролог Роман Джумабаев.

Фото: Пресс-служба БСМП Челнов

В БСМП пациенту помогли устранить не только причину боли в руке, но и дефект после травмы. Ему провели операцию по пересадке кожи. Рану закрыли лоскутом кожи, взятым с бедра.

Сегодня молодому человеку о медузе напоминают лишь два шрама.

#Здоровье #БСМП Набережных Челнов
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