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Медики больницы №7 Казани, продав поделки, собрали 640 тысяч рублей для бойцов СВО
В казанской больнице №7 прошла благотворительная акция «Ярмарка добра», главная цель которой – собрать средства, которые пойдут на помощь бойцам специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
В фойе больницы выставили угощения и поделки, которые выполнены руками медиков. В седьмой больнице подчеркнули, что для многих «Ярмарка добра» – это не только возможность сделать доброе дело, но и возможность раскрыть свой творческий потенциал.
«Важные дела несут свет и радость в каждый дом. Давайте делать все, чтобы добра в нашей жизни было больше», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.
«Татар-информу» в пресс-службе клиники рассказали, что на ярмарке удалось собрать 640 тысяч рублей в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.
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