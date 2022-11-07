Медикам и мирным жителям Донбасса из КГМУ отправили тонну гуманитарного груза

Казанский государственный медицинский университет передал тонну гуманитарного груза для медицинского персонала, военных и их семей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

Профессорско-преподавательский состав 27-и кафедр университета и студенты месяц собирали груз вместе со штабом #МыВместе.

«Коллектив казанского медицинского университета, как и все люди нашей страны, старается оказать содействие, отправить гуманитарную помощь прежде всего тем людям, которые оказались в сложном положении, в Донецкой и Луганской народных республиках, в новых регионах Российской Федерации», – отметил ректор КГМУ Алексей Созинов.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

В первую очередь собирали медикаменты и средства гигиены для медиков, а также предметы первой необходимости, продовольственные и хозяйственнее товары.

Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

«С точки зрения лекарственных препаратов и медицинских изделий мы ориентируемся на усиление запасов, которыми медиков обеспечивает страна. Чтобы обеспечить всех лекарствами от самых распространенных заболеваний – это сердечно-сосудистые проблемы и инфекционные болезни респираторного тракта», – добавил Алексей Созинов.

Фото: © Фото: © Салават Камалетдинов \ «Татар-информ»

В КГМУ работает ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации. Студенты и сотрудники консультируют по правовым вопросам и оказывают психологическую поддержку мобилизованным и их семьям.

Ректор медуниверситета напомнил, что преподаватели КГМУ, КГМА и медицинского колледжа Казани проводили обучение доврачебной медицинской помощи для мобилизованных.