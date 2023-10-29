Медик заявила, что инсульт в России стремительно молодеет

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В России и по всему миру все чаще отмечаются случаи инсульта у людей до 45 лет — сейчас на них приходится от 5% до 8% пациентов. Однако есть шанс предотвратить опасные последствия болезни. Для этого необходимы профилактика и грамотный медицинский контроль, заявила в беседе с РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

«Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. Инсульт стремительно молодеет — в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза», – объяснила специалист.

По словам Скворцовой, еще на раннем этапе развития болезни необходимо использовать так называемое «терапевтическое окно». Ведь именно в первые три-четыре часа, пока в тканях мозга не произошло необратимых разрушений, терапия наиболее эффективна.