Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медик заявила, что инсульт в России стремительно молодеет
В России и по всему миру все чаще отмечаются случаи инсульта у людей до 45 лет — сейчас на них приходится от 5% до 8% пациентов. Однако есть шанс предотвратить опасные последствия болезни. Для этого необходимы профилактика и грамотный медицинский контроль, заявила в беседе с РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
«Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. Инсульт стремительно молодеет — в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза», – объяснила специалист.
По словам Скворцовой, еще на раннем этапе развития болезни необходимо использовать так называемое «терапевтическое окно». Ведь именно в первые три-четыре часа, пока в тканях мозга не произошло необратимых разрушений, терапия наиболее эффективна.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»