Медик оценил опасность дальнейших мутаций «дельта»-штамма Covid-19

При дальнейших мутациях «дельта»-штамма коронавируса клиническая картина болезни, вероятно, мало изменится. Таким мнением с РИА Новости поделился вакцинолог Евгений Тимаков.

По словам специалиста, сейчас в России доминирует именно эта мутация вируса.

«Штамм „дельта“, который был выявлен осенью, ровно год назад, „поднял голову“, он сейчас везде доминирует, и серьезных изменений мы, ну, к счастью, пока не увидели, — рассказал врач на конференции, посвященной возможной четвертой волне вируса. — Я надеюсь, что, если он будет мутировать, будет мутировать как раз эта линия „дельта“, к которой мы с вами в эту третью волну приобретаем иммунитет. Поэтому дальнейшая клиническая картина, вероятнее всего, будет мало меняться».