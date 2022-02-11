Медик объяснила, как живущие вместе люди могут не заразиться друг от друга Covid

Есть несколько факторов, почему некоторые люди, живущие вместе, могут не заразиться друг от друга коронавирусом, однако точная причина еще не установлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением больницы Шамир Асаф Арофе, врача-инфекциониста Галину Гольцман.

«Первый — люди, которые не заражаются, переболели бессимптомно и у них есть высокий титр антител», — объяснила специалист.

Она привела пример: в больницу поступает человек с переломом ноги после поездки на велосипеде, ему, как и всем людям в приемном отделении, делают тест на Covid-19, у него выявляют «омикрон», при этом у человека не было никаких симптомов.

При этом есть некоторый процент людей, которые не восприимчивы к определенным респираторным вирусам, что объясняется генетической предрасположенностью.

Третьим фактором Гольцман назвала степень заразности заболевшего. По ее словам, человек может болеть, но не являться носителем вируса.

«Точного ответа пока нет, пытались это связать с группами крови, с генетическими аномалиями, но пока точно мы не знаем», — сказала врач.

Она пояснила, что ситуация, когда люди, живущие рядом, не заражаются, не нова и обычна для многих инфекционных болезней. Так, во время эпидемии чумы в Европе в одной семье могли заразиться все, кроме одного.