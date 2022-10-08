Медик Красного Креста: «У меня во время инструктажа на передовой доходило до рукопашной»

Какие препараты следует держать в аптечке солдатам в зоне специальной военной операции, почему нельзя пить много кофе на передовой и наматывать кровоостанавливающий жгут на приклад автомата, рассказал корреспонденту «Татар-информа» санинструктор Российского Красного Креста Ильнар Зинатуллин с боевым позывным «Счастливчик».

Ильнар Зинатуллин: «Вопрос с санинструкторами в войсках стоит очень остро. Их не хватает» Фото: из личного архива Ильнара Зинатуллина

«У меня есть большое желание подготовить в Татарстане свою группу санинструкторов»

В России объявлена мобилизация в зону специальной военной операции. Какую помощь оказывает Российский Красный Крест подразделениям Минобороны?

Сотрудники Российского Красного Креста оказывают помощь тем, кто стал жертвой вооруженного конфликта. Российский Красный Крест тесно сотрудничает с Министерством обороны РФ, и моей задачей как санинструктора в зонах конфликта является подготовка солдат к оказанию первой помощи при ранениях. На передовой это вопрос жизни и смерти. В данный момент я выполняю обязанности санинструктора, готовлю мобилизованных к отправке в зону СВО.

Вы человек с большим опытом оказания медицинской помощи непосредственно на поле боя. Участвовали в чеченской контртеррористической операции. На данный момент с каким составом вы проводите санинструктажи?

Мной отобраны примерно 18 человек на сборном пункте в Казани. Это так называемый медвзвод из состава мобилизованных, которые по своей военно-учетной специальности медики. У меня будет всего четыре дня перед их отправкой. Будем делиться с ними своим опытом оказания медицинской помощи в реальных боевых условиях.

Вопрос с санинструкторами в войсках стоит очень остро. Их не хватает. У меня есть желание подготовить в Татарстане свою группу санинструкторов, которые впоследствии могли бы готовить специалистов для работы с мобилизованными и добровольцами.

«Я не советовал бы бежать за препаратами и медицинскими средствами раскрученных брендов. В России у нас есть свои неплохие производители бандажей, перевязочных пакетов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я всегда говорю, что если боль терпима и рана не критична, лучше не использовать обезболивание»

Сейчас в интернете много информации о том, как собрать аптечку для мобилизованных в зону военной спецоперации на Украину. Чтобы могли посоветовать вы как санинструктор с опытом работы в боевых условиях?

Я бы рекомендовал каждому военнослужащему комплектовать аптечку индивидуально. Не нужно действовать по шаблону, поскольку в публикуемых перечнях много лишнего. В частности, сейчас активно предлагается солдатам самостоятельно использовать декомпрессионные иглы для стравливания воздуха из легких, при ранении. В неумелых руках использование этой иглы приведет к смерти, а все обучающие ролики в интернете – неинформативны. Это очень сложный процесс. Также я не советовал бы бежать за препаратами и медицинскими средствами раскрученных брендов. В России у нас есть свои неплохие производители бандажей, перевязочных пакетов, противоожоговых и обеззараживающих средств. Руководители российских предприятий часто запрашивают у санинструкторов обратную связь по своей продукции, и наши рекомендации учитываются. И если сравнить российский бандаж и израильский, то наш не уступает по качеству, но почти вдвое дешевле.

Вы не рекомендуете часто применять обезболивающее при ранении военнослужащего, почему?

В Российской армии для снятия болевого шока долгое время использовался препарат, содержащий опий. Он был очень эффективен во время боевых действий в Афганистане, но при частом употреблении вызывал зависимость. Сейчас для обезболивания в армейских санитарных пакетах используется шприц-тюбик нефопама. Это хорошо работающий ненаркотический препарат, разработанный в России. Но он имеет побочные эффекты, которые могут осложнить эвакуацию раненого из зоны боя. Поэтому, инструктируя бойцов, я всегда говорю, что если боль терпима и рана не критична, лучше не использовать обезболивание.

Есть и другие причины отказаться от лекарств. Допустим, боец получил ранение. После использования анестетика он обязан сохранить пустой шприц-тюбик, чтобы медики знали об использовании препарата и не ввели повторную дозу. Но такого правила придерживаются не все бойцы, к тому же шприц-тюбик легко потерять при транспортировке. Все это может привести к передозировке и тяжелым последствиям.

«У меня во время инструктажа бойцов на передовой иногда доходило до рукоприкладства, почти до рукопашной, поскольку бойцы устали, хотят спать, а я их тяну на занятия» Фото: из личного архива Ильнара Зинатуллина

Еще одна необходимая операция при ранении – наложение жгута для предотвращения кровопотери. Есть ли специальные приемы обращения с ним, которые должны знать мобилизованные бойцы?

Использование жгута – вопрос очень серьезный. К сожалению, потерей солдатом конечности из-за неправильно наложенного жгута заканчиваются почти 30% всех осколочных и минных ранений. Возьмем самый распространенный сегодня в войсках кровоостанавливающий жгут Эсмарха. Когда боец входит в зону боестолкновения, он должен изначально привести жгут, что называется, в боевое положение, поскольку потом времени на это не будет. Для этого жгут растягивают, удаляют с двух концов места перфорации и заклепки. Сам жгут сматывается и фиксируется любой резинкой или тканью.

Накладывают жгут обязательно на одежду выше ранения. Первый оборот делается внахлест с максимальной затяжкой. Второй и третий обороты накладываются поверх основного. Обязательно фиксируется время его наложения. Это делается маркером или карандашом на любой бумажке, которую кладут под жгут. Но в боевых действиях часто маркера и бумажки нет. Поэтому я рекомендую бойцам писать время кровью на обмундировании. На теле лучше не писать, поскольку надпись разъест пот.

Рекомендованное время нахождения жгута – не более 30 минут. Если время превышено, нужно пальцем пережать место кровотечения и расслабить жгут для восстановления микроциркуляции. В этом случае есть все шансы избежать отмирания тканей с неизбежной ампутацией.

У меня во время инструктажа бойцов на передовой иногда доходило до рукоприкладства, почти до рукопашной, поскольку бойцы устали, хотят спать, а я их тяну на занятия. Но очень важно довести навык затягивания жгута до автоматизма. Некоторые в такие моменты начинают нервничать. Приходиться объяснять им, что эти навыки – залог возвращения домой живым.

В армии со времен СССР есть традиция, что бойцы в горячих точках наматывают жгуты на приклады автомата. Действительно ли это было необходимо?

Это абсолютная глупость. Жгут на прикладе постоянно в растянутом положении. От этого теряется его эластичность. Кроме этого, жгут обгорает на солнце, начинает крошиться и в конечном итоге при затягивании рвется.

Еще вы активно выступаете против чрезмерного потребления бойцами кофе на передовой, почему?

Я не против, чтобы воин выпил чашку кофе с утра, но против его бесконтрольного поглощения. Были случаи, когда в отсутствие воды бойцы ели его в сухом виде. Если говорить о растворимом варианте кофе, то он уже не обладает бодрящими свойствами. Кроме этого, кофе сильно обезвоживает организм. На передовой, где часто возникают проблемы с питьевой водой, это становится проблемой. Обезвоженный организм – это потеря концентрации и скорости реакции. Кроме этого, после вспышки активности, которую дает кофе, организм переходит в фазу расслабленности и сна. А это в боевой обстановке недопустимо. Плюс к этому кофе провоцирует повышенное мочеиспускание. А это, сидя в окопах, под обстрелом, не совсем удобно делать. Обращаюсь к тем организациям, кто возит гуманитарную помощь на передовую. Возите лучше бойцам цикорий. И полезнее, и бодрящий эффект больше.

«Тактические носилки были разработаны бывшим спецназовцем с позывным «Фома» на основе образцов, которые использует Французский иностранный легион» Фото: из личного архива Ильнара Зинатуллина

«Одни пошитые нами носилки – это несколько спасенных жизней»

Сейчас вы в Татарстане стали еще и координатором общественного движения волонтеров «Золотые руки ангела». Чем занимается эта организация?

Наше движение занимается изготовлением тактических носилок и предметов обмундирования для фронта. Организация имеет волонтерские отделения более чем в 65 регионах России. С недавнего времени к движению присоединился и Татарстан. Сами тактические носилки были разработаны бывшим спецназовцем с позывным «Фома» на основе образцов, которые использует Французский иностранный легион.

Носилки мы доставляем подразделениям на линии соприкосновения адресно. В комплект также входит подсумок, эвакуационная стропа, два карабина, православная и мусульманская религиозная литература, спасательные одеяла, письма и рисунки детей. По отдельным заказам в зону СВО доставляем саперные «кошки» со шнурами для дистанционного обезвреживания мин. А еще вязаные теплые носки, жилеты – безрукавки, постельное и нижнее белье для военнослужащих, которое так же шьют наши волонтеры. Кроме этого, активисты общественного движения ведут переговоры о налаживании производства печек для армейских палаток. Носилками очень довольны, и отзывы с передовой о них только положительные. А одни носилки – это несколько спасенных жизней!

Кто оказал вам начальную помощь в Татарстане, чтобы данный проект заработал?

Когда меня попросили стать координатором движения «Золотые руки ангела» в Татарстане, я, честно говоря, не знал, с чего здесь начать. Сначала мы просто покупали готовые комплекты носилок и возили их в зону СВО.

Однажды я решил поехать в Раифский монастырь, зная, что там занимаются благотворительностью. Хотел узнать о возможности выделения помещения для открытия производства и есть ли желающие среди монахов, чтобы помочь с пошивом носилок.

«Носилками очень довольны, и отзывы с передовой о них только положительные. А одни носилки – это несколько спасенных жизней!» Фото: из личного архива Ильнара Зинатуллина

В монастыре нас встретил батюшка. Я начал объяснять, почему тактические носилки так необходимы на передовой. Но он остановил мой рассказал, сказал, что тема крови и насилия для монахов закрыта. Правда, потом пригласил меня в свой кабинет и достал конверт с деньгами. Сказал, что это пожертвования прихожан и их нужно направить на организацию производства носилок. Не буду озвучивать сумму, но она была большой.

После визита в монастырь у нас появились не только деньги, но и волонтеры. Люди сами стали звонить, предлагать помощь. Мне сложно объяснить это рационально, но всего за две недели к Общественному движению волонтеров «Золотые руки ангела» присоединились 110 волонтеров из Набережных Челнов, Зеленодольска, Пестрецов, Волжска, Бавлов и других районов. Мы начали шить не только носилки, но и толстовки, которые у нас запросили Казанский ОМОН и подразделение «Барс». Совместными усилиями жителями только за две недели было сшито и передано бойцам 40 комплектов носилок. И эта работа только началась, она обязательно будет расширяться.