Медик из Челнов, пытаясь избавиться от кредита, перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Жительница Набережных Челнов, пытаясь избавиться от кредита, перевела мошенникам более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-службе МВД по РТ.

Выяснилось, что работнице медучреждения из Автограда пришло сообщение якобы от руководителя. В письме содержалось предупреждение о внештатной ситуации в рабочем процессе и предстоящем звонке от правоохранительных органов. Лжеполицейский рассказал челнинке, что произошла утечка ее персональных данных. В результате мошенники оформили на ее имя два кредита по 1,5 млн рублей.

Чтобы разрешить ситуацию, следовало аннулировать займ. По словам преступников, необходимо взять новый кредит и погасить полученными деньгами старый. После того, как женщина перевела мошенникам 1,5 млн кредитных денег, она получила документы, якобы подтверждающие погашение предыдущих займов.

Через некоторое челнинка получила новое уведомление – в другом банке на нее оформлен кредит и его тоже следует аннулировать. Женщина попыталась оформить займ в одном из местных отделений банков, но получила отказ.

О случившемся она сообщила своей руководительнице, которая помогла женщине трезво оценить ситуацию и обратиться в полицию за помощью. Известно, что абонентские номера, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Москве. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».