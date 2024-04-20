Медик Апостол прочел стихи о бойцах батальона «Алга»

Медик с позывным Апостол, который сражается в рядах «Алга», прочитал стихи Евгения Лещинского, посвященные татарстанскому батальону.

Когда пробрались бесы в мир,

Чтоб наш разрушить дом,

Встал Богатырь и встал Батыр

В строю к плечу плечом.

Со всей страной против врага

Поднялся батальон «Алга»

Альметьевск, Бугульма, Челны, Елабуга, Казань.

Пришли их верные сыны

С шайтанами на брань.

Могучей Волги берега

Собрались в батальон «Алга»…

Олег Денисюк – коренной украинец, который сражается с нацизмом в рядах ВС РФ. В гражданской жизни Олег был высококлассным мануальным терапевтом, а на фронт отправился в качестве медика, чтобы спасать жизни бойцов. Читайте подробнее про Апостола в нашем материале «Все наши пацаны там – герои!»: как медик Апостол спасает на передовой бойцов «Алги».