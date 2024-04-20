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Медик Апостол прочел стихи о бойцах батальона «Алга»
Медик с позывным Апостол, который сражается в рядах «Алга», прочитал стихи Евгения Лещинского, посвященные татарстанскому батальону.
Когда пробрались бесы в мир,
Чтоб наш разрушить дом,
Встал Богатырь и встал Батыр
В строю к плечу плечом.
Со всей страной против врага
Поднялся батальон «Алга»
Альметьевск, Бугульма, Челны, Елабуга, Казань.
Пришли их верные сыны
С шайтанами на брань.
Могучей Волги берега
Собрались в батальон «Алга»…
Олег Денисюк – коренной украинец, который сражается с нацизмом в рядах ВС РФ. В гражданской жизни Олег был высококлассным мануальным терапевтом, а на фронт отправился в качестве медика, чтобы спасать жизни бойцов. Читайте подробнее про Апостола в нашем материале «Все наши пацаны там – герои!»: как медик Апостол спасает на передовой бойцов «Алги».
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