Медийные персоны Бугульмы снялись в видеоролике, посвященном женщинам на войне

Представительницы Бугульминского района Татарстана приняли участие в съемках ролика, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Татар-информу» рассказала представительница Женского совета района Юлия Исмагилова.

«Ролик стал реконструкцией различных эпизодов жизни женщин во время войны: спасение раненых, отдых на привале, материнство и, конечно же, женские батальоны. Организатором съемок и идейным вдохновителем выступило модельное агентство. Это первая серьезная работа видеографа Регины Латыповой», — заявила Исмагилова.

На видео — успешные женщины Бугульмы, члены Женского совета Бугульминского муниципального района. Среди них присутствуют, в частности, заместитель мэра города Ирина Белова, педиатр Елена Архарова, директор детского парка Оксана Елизарова, руководитель модельного агентства Елена Васильева.

Подобные ролики-реконструкции становятся традицией в Бугульме. В 2020 году Женсовет и модельное агентство выпустили ролик «Дети войны». Юные модели оживили образы тех, на чью долю выпало военное голодное детство.

Перед Днем Победы, 7 и 8 мая, члены Женсовета поздравили с наступающим праздником тех девушек, которые трудились в тылу во время войны. Сейчас этим пенсионеркам больше 90 лет. Двенадцати бугульминкам вручили именные открытки и гостинцы к чаю от местной пекарни — пироги, вафли, мягкие печенья.