Медицинскую помощь по ОМС окажут вне зависимости от места жительства

Россияне могут получить медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования в любом регионе страны, однако в системе есть ограничения по видам услуг и используемым материалам. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, его слова приводит «РИА Новости».

Он пояснил, что система ОМС позволяет проходить лечение вне зависимости от региона проживания. Если человек окажется в другом субъекте России и ему потребуется медицинская помощь, ее обязаны оказать по полису обязательного медицинского страхования. При этом расчеты за оказанные услуги проводятся между территориальными фондами.

Уфимцев также отметил, что при необходимости консультации по вопросам медицинской помощи или при нарушении прав пациента можно обратиться к представителю страховой медицинской организации, в которой человек застрахован по ОМС. По его словам, такие специалисты помогают решать возникающие проблемы.

Глава союза обратил внимание, что бесплатная медицинская помощь в рамках системы ОМС имеет определенные ограничения. По его словам, хотя медицинская помощь считается бесплатной, не все услуги и материалы предоставляются без ограничений.

Он добавил, что при получении лечения по полису добровольного медицинского страхования объем услуг и территория действия определяются условиями договора.

Уфимцев считает добровольное медицинское страхование полезным инструментом. По его словам, полис ДМС для поездок внутри России стоит недорого – дешевле, чем для путешествий за границу, при этом он может значительно упростить получение медицинских услуг.