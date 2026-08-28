Медицинское сообщество Татарстана собрало 15 млн рублей в помощь жителям ЛНР

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Врачи, медсестры и руководители медицинской отрасли Татарстана пожертвовали порядка 15 млн рублей в помощь жителям Луганской Народной Республики. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«На эти средства с учетом потребностей центральной районной больницы города Рубежное было приобретено медицинское оборудование: видеоэндоскопическая система и ультразвуковой аппарат, дефибриллятор, монитор пациента, фармацевтический холодильник, спирограф и многое другое. Во время рабочей поездки передали оборудование нашим коллегам. Техника уже введена в строй и поможет повысить доступность медицинской помощи жителям ЛНР», – подчеркнул Альмир Абашев.

Отраслевая акция была приурочена ко Дню Победы. Решение о ее проведении было принято на заседании Общественного совета при Минздраве.