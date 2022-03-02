Медицинский представитель в Казани зарабатывает до 155 тыс. рублей в месяц

Медицинский представитель в столице Татарстана может заработать до 155 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«На высокий доход могут претендовать кандидаты с опытом работы от двух лет и знанием регионального рынка фармацевтических препаратов, медицинских товаров и оборудования. Зарплатный максимум для медицинского представителя в Москве составляет 250 тыс. рублей., в Санкт-Петербурге — 210 тыс. рублей, в Казани — 155 тыс. рублей. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 73 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

В Казани сотрудник на такой должности может зарабатывать от 37 до 43 тыс. рублей, если у него есть среднее профессиональное или неполное высшее образование, знание медицинской терминологии, отличные коммуникативные и презентационные навыки, водительские права категории B или наличие личного автомобиля, а также готовность к командировкам.

От 43 до 50 тыс. рублей обещают кандидатам со знанием Exсel, «1С», СRM, опытом проведения переговоров и презентаций, а также опытом работы медицинским представителем от одного года. От 50 до 92 тыс. рублей могут получать медицинские представители с высшим образованием, знанием регионального рынка фармацевтических препаратов и медицинских товаров, а также оборудования, при этом с опытом работы медицинским представителем от двух лет.

На самую высокую зарплату в размере от 92 до 155 тыс. рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом работы в международных компаниях, умеющие вести переговоры с крупными клиентами, а также работающие медицинским представителем от трех лет.