Медицинская сестра по физиотерапии в Казани зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц

Коммерческие клиники Казани готовы предложить медсестрам по физиотерапии до 50 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Superjob.ru.

«Наиболее востребованы на рынке труда медицинские сестры по физиотерапии со стажем от двух лет и опытом работы в коммерческих клиниках. Зарплатный максимум для медсестры по физиотерапии в Москве составляет 90 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80 тыс. руб., во Владивостоке — 68 тыс. руб, а в Казани – 50 тыс. руб. в месяц», – сказано в сообщении.

В должностные обязанности медицинской сестры по физиотерапии входят проведение физиотерапевтических процедур, подготовка оборудования и пациентов к процедурам, хранение и учет медикаментов и расходных материалов, ведение медицинской документации. Стоит отметить, что в среднем такие специалисты в Казани зарабатывают 35 тыс. рублей в месяц.