Медицина почв, чистая энергия, генная терапия: «Татнефть» делает ставку на биотехнологии

Биомедицина и биофармацевтика, «зеленая» химия и энергетика, агробио и биотех - все эти направления могут развиваться на юго-востоке Татарстана. Обсудить перспективы исследований на форсайт-конференцию «Фронтиры в новых науках: биотехнологии на основе данных» в Альметьевске собрались ученые из ведущих вузов и академических институтов России.

Заглянуть за горизонт

Как сообщает еженедельник «Нефтяные вести», организаторами форума выступили «Татнефть», Университет ИТМО, АГНИ и Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург). В работе конференции приняли участие генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Перед участниками форсайт-сессии стояли задачи спрогнозировать будущее биотехнологий, найти новые направления развития на стыке биологии и данных, сформировать пул фронтирных тем для НИОКР.

Фронтиры — это наиболее перспективные направления исследований, где идет активное развитие и происходит большое количество прорывов. Наиль Маганов назвал их границей между изведанным и неизведанным, а Владимир Княгинин — линией горизонта. Заглянуть за горизонт предстояло практикующим специалистам и ученым в области биотеха из Казани, Иркутска, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга.

«Татнефть» рассматривает биотехнологии не только как актуальное и перспективное направление развития и роста устойчивости Компании, но и как широкую возможность для развития региона. Об этом участникам форсайта рассказал Наиль Маганов.

«Для молодежи, которая должна дальше жить и поднимать регион, мы можем предоставить некие новые форматы для карьеры и роста, новые возможности, умения, навыки. Давайте попробуем создавать условия здесь, чтобы привлечь молодежь новизной, а исследователей — возможностями создавать стартапы, научные программы», — объяснил он.

Биофабрика в АГНИ

На форсайт-сессии теория чередовалась с практикой. В теоретической части прозвучали доклады о номинациях фронтирных задач в исследованиях и разработках, о подходах Data-driven в науке, изменениях инжиниринга под влиянием технологий искусственного интеллекта, новых форматах организации НИОКР и др.

Альметьевский государственный нефтяной институт, на базе которого создается Центр Биотехнологий, представил концепцию фабрики по выпуску биопродуктов. Фабрика первой очереди будет выпускать биопродукты, интегрированные в производственные цепочки «Татнефти», например, биотопливо, пишут «Нефтяные вести». В качестве основного сырья планируется использовать различную возобновляемую растительную биомассу.

Сейчас вуз формирует новую повестку программы развития, ведет диверсификацию направлений подготовки и научных исследований. Ректор АГНИ Александр Дьяконов поделился, что уже в сентябре совместно с университетом ИТМО откроется новое направление магистратуры «Искусственный интеллект биотехнологий».

«Это мероприятие дает возможность провести экспертизу направлений, которые мы наметили, посмотреть, куда двигаются другие университеты и институты и сверить часы, правильно ли выбран наш путь развития», — оценил Александр Анатольевич.

Лечение онкозаболеваний и пресноводные омары

На практической части работа шла в предметно-тематических группах: промышленный биотех, биоэнергетика, агробиотех, нефть+биотех, биомедицина, биофармацевтика. На первом этапе группы формировали общее видение трендов, подбирали фронтирные темы, которые лягут в основу стратегии развития биотехнологий в «Татнефти».

На втором — разрабатывали дизайн реализации одного фронтирного НИОКР на основе данных, который (условно) можно будет реализовать в Альметьевске с учетом создаваемой инфраструктуры. Исследователи предложили такие темы биотех-стартапов, как персонифицированная медицина почв, замена химических процессов глубокой переработки нефти на биологические, селекция новых видов штаммов-продуцентов для «зеленой» энергетики, генная терапия, персонифицированное лечение онкозаболеваний и даже выращивание пресноводного омара.

На последнем этапе специалисты рассказывали, как они практически будут воплощать свои проекты в жизнь (оборудование, помещения, сбор и хранение данных, роли людей и искусственного интеллекта, навыки и т. д.). Как отметили «Нефтяные вести», вокруг каждого НИОКР развернулись жаркие дискуссии, а по окончании этапов прошли итоговые обсуждения.

«Мы останавливаться точно не собираемся»

По итогам двухдневной работы собран огромный материал для систематизации и анализа. «Наша задача — получить общее видение, найти фронтирные направления, на которые можно делать ставку. По результатам этой сессии, возможно, возникнут какие-то совместные проекты», — отметила бессменный модератор форума, директор ЦСР «Северо-Запад» Марина Липецкая.

Что форсайт-сессия — площадка для постановки конкретных задач, подтвердил и Наиль Маганов, который принимал участие в обсуждении проектов. Он пообещал, что все материалы будут обязательно изучены, общие тенденции выявлены и сопоставлены с тем представлением о путях развития, которое уже сформировалось в «Татнефти».

Генеральный директор также сообщил, что в рамках программы по биотехнологиям будут открываться научные направления. Для этого создаются лаборатории и технологический парк опытно-промышленных установок, где смогут заниматься как студенты, так и ученые. «Татнефть» станет потребителем продукции, которая будет выпускаться на этих производствах и поможет сформировать уникальные рыночные предложения.

«Мы останавливаться точно не собираемся, будем всячески способствовать развитию предпринимательской и научной среды, и она нам поможет поднять и общий культурный уровень в регионе, потому что люди науки, исследователи, предприниматели — это люди высокой культуры», — подытожил Наиль Ульфатович.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть».