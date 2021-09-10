Медиахолдинг «Татмедиа» в I полугодии 2021 года нарастил продажи журналов на 92%

АО «Татмедиа» в первом полугодии 2021 года увеличило розничные продажи печатной продукции, при этом наибольший рост реализации продемонстрировали журналы. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.

«Мы увеличили объем продаж журналов на 92%, то есть практически вдвое. Это невероятный результат. А ведь был период, когда обсуждалась возможность закрытия журналов в республике. Сейчас об этом никто не думает — мы видим реальный рост спроса на журнальную продукцию. Прямые продажи нельзя поддержать искусственно, поскольку люди платят свои деньги. Читатель проголосовал рублем за журналы „Татмедиа“ — это оценка нашего труда, это главный показатель качества издания», — подчеркнул Садыков.

По словам генерального директора медиахолдинга, к росту продаж привела приоритетная выкладка изданий «Татмедиа» на фирменных стойках во всех киосках республики. Кроме того, была налажена работа по продвижению контента в социальных сетях. Изменились и сами журналы. Многие публикации стали сопровождаться QR-кодами, отсканировав которые, можно расширить представленный контент. Например, в статьях об исторических событиях по ссылкам можно перейти на видеоматериал или дополнительные иллюстрации. В детских журналах QR-коды дают возможность быстро переключиться на развивающие онлайн-игры или цифровые раскраски.

«Сейчас журналы „Татмедиа” формируют вокруг себя некое медиапространство, многоуровневую информационную среду, которая предоставляет дополнительные сервисы для читателя. Все это дает результат в виде спроса на наши продукты», — пояснил Садыков.

АО «Татмедиа» было образовано 1 октября 2007 года указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Медиахолдинг объединяет 98 районных, городских и республиканских газет, 20 журналов, 17 телеканалов, 12 радиоканалов, 81 сайт и информационное агентство «Татар-информ». Компания издает газеты и журналы на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках.