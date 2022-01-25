Медиахолдинг «Татмедиа» открывает бесплатную медиашколу для журналистов и ИТ-специалистов

Набор двух групп в бесплатную медиашколу объявило АО «Татмедиа», обучение будет проводиться для журналистов и программистов, которые будут обеспечивать продвижение медиаконтента.

Обучать корреспондентов будет вечерняя школа журналистики. Участники смогут здесь освоить базовые навыки поиска и проверки информации, писать новостные заметки, вести на телефон фото и видеосъемку для новостных сайтов.

Занятия будут проходить в здании АО «Татмедиа» по адресу Декабристов 2, два раза в неделю в 18:30. Заявку на участие можно оставить здесь.

Также в медиашколе «Татмедиа» будет открыта зимняя стажировка для программистов. Участников программы будут обучать обработке текстов, в частности речевым технологиям, синтаксическому и семантическому анализу. Молодые программисты смогут изучить инструменты для работы с текстами, а также для сбора и анализа данных. Среди других направлений школы - автоматизация инфопространства, работа с нейросетями и многое другое. Заявку на участие можно оставить здесь.