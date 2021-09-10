Медиахолдинг «Татмедиа» начал выпуск книг на татарском языке в формате PocketBook

АО «Татмедиа» начало выпуск нового книжного продукта на татарском языке. Это легкое чтение в популярном карманном формате, который сегодня востребован во всем мире. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.

«Мы начали выпуск нового продукта — это книги карманного формата. Так называемые PocketBook, которые сегодня очень популярны по всему миру. Их удобно читать в транспорте, в офисе, по пути на работу, да и дома. Это легкое чтиво: рассказы, детективные истории, романы и многое другое. Эту продукцию мы выпускаем на татарском языке», — сообщил Шамиль Садыков.

Руководитель медиахолдинга уточнил, что отбор произведений для печати PocketBook осуществляют на конкурсной основе сотрудники редакции журнала «Казань Утлары». Для этого формата выбираются легкие и яркие произведения, как правило, не требующие серьезного осмысления.

«Мы специально подбираем авторов и произведения, которые интересны массовому читателю. Очень часто мы печатаем новых авторов, которые ранее не были известны. Они пишут рассказы и повести, которые очень востребованы у молодежи», — пояснил Садыков.

По его словам, первый опыт продаж книг карманного формата показал, что люди нуждаются в таком продукте, они хотят читать книги. Многие тиражи создали ажиотаж на рынке и были проданы в течение первого месяца.

«В Татарстане таких успешных продуктов в области книгопечатания еще не было, по сути, мы совершили революцию в области книгопечатания. Еще одна фишка наших книг в том, что они имеют возможность обратной связи с автором. При помощи QR-кода можно оставить отзыв на книгу», — добавил руководитель холдинга.

Шамиль Садыков подчеркнул, что, развивая новые проекты в области книгопечатания, руководство медиахолдинга не забывает о необходимости выпуска новых книг для детей на татарском языке. В линейку этой продукции также входят сканворды, раскраски и многое другое. «Татмедиа» планирует и дальше развивать детское книгопечатание, поскольку эта продукция позволяет юным татарстанцам обучаться, познавать мир.

«Почему мы в „Татмедиа” так серьезно занимаемся книгами? Потому что это создает рост читательской аудитории. Люди, которые привыкли читать книги, покупают газеты и журналы. И наоборот. Эта связка очень хорошо работает в обоих направлениях и дает нам возможность популяризации татарского языка», — разъяснил генеральный директор.