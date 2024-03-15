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Общество 15 марта 2024 09:20

Медиасемья из «Татмедиа» все вместе пришли на выборы Президента России

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Медиасемья из «Татмедиа» все вместе пришли на выборы Президента России

Ранним утром коллектив «Нурлат-информа» (филиала АО «Татмедиа») дружно исполнил свой гражданский долг. Они все вместе одни из самых первых пришли на избирательный участок и проголосовали.

Как рассказала главный редактор-руководитель «Нурлат-информа» Резеда Гиняева, рядом с их редакцией располагались два избирательных участка — №2333 и 2334, а именно в здании гимназии. Причем многие члены коллектива живут в этом же микрорайоне.

«Мы договорились встретиться в 7.45 у гимназии, чтобы первыми отдать свои голоса. Свой коллектив мы давно уже называем медиасемьей: мы вместе выходим на разные мероприятия, также и праздники отмечаем вместе», — поделилась Гиняева.

Сирень Самерханова

фото: «Нурлат-Информ»

#выборы президента-2024
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