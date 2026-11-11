Медианная зарплата в Татарстане выросла на 13% за год и достигла 90 тыс. рублей

Медианная предлагаемая зарплата в Республике Татарстан выросла за год на 10 тыс. рублей и достигла 90 тыс. рублей (+13% год к году). Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда республики в ноябре 2026 года.

Наибольшие предлагаемые зарплаты зафиксированы в сфере «Строительство, недвижимость» – 132,6 тыс. рублей (+12% за год). На втором месте высший и средний менеджмент – 129,8 тыс. рублей (+5%), на третьем стратегия, инвестиции и консалтинг – 126,8 тыс. рублей (+16%). Далее следуют сельское хозяйство (125,3 тыс., +19%) и автомобильный бизнес (123 тыс., +9%).

В других сферах медианные предложения составили: производство и сервисное обслуживание – 118 тыс. (+18%), добыча сырья – 117,8 тыс. (+19%), транспорт, логистика и перевозки – 117,1 тыс. (+9%), рабочий персонал – 113,7 тыс. (+14%), информационные технологии – 99,8 тыс. (+24%), домашний и обслуживающий персонал – 91,3 тыс. (+5%), закупки – 91,2 тыс. (+14%), административный персонал – 88,2 тыс. (+11%).

В маркетинге, рекламе и PR работодатели предлагают 84,5 тыс. рублей (+6%), в юриспруденции – 84,4 тыс. (+18%), в управлении персоналом и тренингах – 81,8 тыс. (+15%), в страховании – 81 тыс. (+14%), в финансах и бухгалтерии – 80,4 тыс. (+3%), в продажах и обслуживании клиентов – 80 тыс. (+5%), в спортивных клубах, фитнесе и салонах красоты – 78,9 тыс. (+3%), в искусстве, развлечениях и массмедиа – 78 тыс. (+11%), в медицине и фармацевтике – 76,1 тыс. (+10%), в безопасности – 68,5 тыс. (+10%), в туризме, гостиницах и ресторанах – 60,3 тыс. (+8%), в розничной торговле – 60 тыс. (+14%), в науке и образовании – 60 тыс. (+5%).

Согласно исследованию, работодатели готовы предлагать зарплату выше запросов соискателей. В Татарстане лидером среди таких сфер стал домашний и обслуживающий персонал: медианное предложение превысило запросы на 30% (91,3 тыс. против 70 тыс. рублей). В тройку также вошли транспорт, логистика и перевозки (117,1 тыс. против 90 тыс., +30%) и административный персонал (88,2 тыс. против 70 тыс., +26%).

В отдельных профессиях разрыв еще больше: курьерам предлагают 190 тыс. рублей против 64,4 тыс. в резюме (+195%), артистам, актерам и аниматорам – 120 тыс. против 61 тыс. (+97%), агентам по недвижимости – 181,2 тыс. против 100 тыс. (+81%), монтажникам – 198,8 тыс. против 121,4 тыс. (+64%), сварщикам – 198,8 тыс. против 123,3 тыс. (+61%).

Среди офисных специалистов менеджерам маркетплейсов предлагают 90 тыс. рублей при ожиданиях 68,4 тыс. (+32%), менеджерам по продажам и работе с клиентами – 109,9 тыс. против 84,5 тыс. (+30%), программистам и разработчикам – 129,2 тыс. против 104,6 тыс. (+24%).