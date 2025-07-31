Медианная зарплата в России за два года выросла в 1,4 раза

Медианная заработная плата в России за апрель 2025 года достигла 73 871 рубля. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости на основе данных Росстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, этот показатель увеличился в 1,4 раза – два года назад он составлял 52 558 рублей.

Медианная зарплата – это значение, разделяющее работающих на две равные группы: половина получает выше этой суммы, половина – ниже.

Наивысшие медианные доходы зафиксированы у работников предприятий по производству табачных изделий – 155,4 тысячи рублей. На втором месте – сотрудники экстерриториальных организаций и органов с показателем 135,2 тысячи.

Далее следуют представители отраслей по добыче полезных ископаемых (127,6 тыс.), информационно-коммуникационного сектора (125,6 тыс.) и финансово-страховой сферы (118,3 тыс.).

Самые низкие медианные зарплаты отмечаются в сферах образования (50,5 тыс.), культуры, спорта и досуга (51,9 тыс.), а также здравоохранения и социального обслуживания (56,1 тыс.).

Исследование охватывало 95,4 тысячи организаций, за исключением субъектов малого бизнеса. Общая численность работников, попавших в выборку, составила 28,4 миллиона человек. Обследование проводится каждые два года и основывается на данных за апрель.