Медианная стоимость аренды в Казани снизилась на 4,7% в июле

Медианная стоимость аренды жилья в Казани в июле снизилась на 4,7%, составив 44 000 рублей. Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты «Яндекс Аренды».

Снижение зафиксировано по всем типам квартир: однокомнатные сдавались в среднем за 37 000 рублей (-3,4%), двухкомнатные – за 47 000 (-6,3%), а трехкомнатные – за 67 000 рублей (-10,7%).

Такое снижение связано с ростом объема предложений – в частности, за счет нераспроданных квартир на вторичном рынке. В июне количество объявлений увеличилось на 10,1%, в мае – на 11,4%. В июле темп замедлился, но предложение продолжило расти (+1,6%).

При этом спрос на аренду в Казани также вырос – интерес к объявлениям поднялся на 22,5%.

В целом по городам-миллионникам России в июле медианная ставка аренды составила 35 000 рублей, показав рост на 2,4%. При этом объем предложений снизился в среднем на 2,7%. По данным «Яндекс Аренды», перед началом высокого сезона (август-сентябрь) арендаторы стали активнее – рост интереса по сравнению с июнем составил 8,4%.

Наибольший рост цен на долгосрочную аренду был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+8,5%), Самаре (+6,7%), Перми (+4,7%), Воронеже (+4,6%) и Москве (+4,1%). Умеренный рост показали Нижний Новгород, Омск, Екатеринбург, Уфа, Челябинск и Красноярск (от 0,9% до 2,7%).

Казань оказалась единственным городом-миллионником, где аренда подешевела. В остальных городах изменения были незначительными: ставки остались либо на прежнем уровне, либо изменились менее чем на 0,5%.