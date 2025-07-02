Медианная ставка аренды в Казани снизилась на 8% за полгода

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В Казани медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в июне составила 46 тыс. рублей, подсчитали аналитики «Яндекс Аренды». За месяц этот показатель вырос на 1,7%, а за полгода стоимость снизилась на 8,2%.

Эксперты также отмечают, что спрос на аренду в столице Татарстана продолжает активно расти. Так, в июне количество просмотров объявлений увеличилось на 11,7% по сравнению с маем, а с начала года – в 2,4 раза. Это говорит о заметном оживлении рынка и росте интереса к аренде как среди местных жителей, так и среди приезжих.

Наиболее востребованными по-прежнему остаются однокомнатные квартиры – на них приходится чуть более половины всех просмотров (50,2%). За ними следуют двухкомнатные (26,7%), студии (10,7%) и трехкомнатные квартиры (7,7%).

Стоимость полностью готовых к заселению студий в городе сегодня начинается от 16 тыс. рублей и достигает 100 тыс. в зависимости от локации и внутреннего наполнения. Медианная ставка однокомнатных квартир в столице Татарстана – 38 тыс. рублей, двухкомнатных – 50 тыс., а трехкомнатных – 75 тыс. рублей.

Для сравнения, в среднем по городам-миллионникам России медианная ставка аренды в июне составила 34 тыс. руб. Рост за месяц аналогичен Казани – в среднем 1,7%, а с начала года ставки снизились на 6,3%.

«Предложение сдаваемого жилья в 16 мегаполисах немного снизилось – на 2,3%. Сокращение экспозиции связано с ростом активности арендаторов. С увеличением спроса наиболее недорогие квартиры начали быстрее находить своих жильцов, а более высокобюджетные варианты остаются в экспозиции дольше. Это и привело к небольшому росту медианной ставки в течение месяца», – отметил руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.