Медиагруппа PИМ: как за пять минут запустить с компьютера наружную рекламу по России

Фото от компании ООО УК «РИМ-ЦЕНТР».

Всего за пять минут, не выходя из офиса, прямо со своего компьютера татарстанцы могут запустить цифровую наружную рекламу на тысячах рекламных экранов в 33 городах России. Инновационную онлайн-платформу Prodigital.ru разработала медиагруппа РИМ. Новинку представил директор по маркетингу и PR медиагруппы РИМ Игорь Бажан.

«Почему нам пришла идея создать этот продукт именно для digital-билбордов? Существует важная проблема – они всегда заняты. Их постоянно не хватает, потому что такой формат быстро и легко запустить, он красивый и эффективный. Кроме того, текущие модели закупки не позволяют их использовать на 100%», – сказал он.

Онлайн-платформа для запуска цифровой наружной рекламы решает эту проблему. В настоящее время лишь 3% аудитории, размещающей наружную рекламу на digital-экранах, используют возможности DSP-платформы, в силу того, что формат еще не раскручен.

Фото от компании ООО УК «РИМ-ЦЕНТР».

«Prodigital.ru – абсолютно прозрачная платформа. В ней существуют модели закупки, не реализованные в других системах, они более понятные и подходят под разные запросы. Это действительно инновационный продукт, созданный нами, исходя из десятилетнего опыта работы со всеми форматами наружной рекламы», – отметил Игорь Бажан.

Суть разработки заключается в том, что находясь в офисе за компьютером, специалист может в несколько кликов установить необходимые параметры: выбрать подходящий бюджет, эффективную географию, время размещения, и запустить рекламную кампанию на выбранных локациях в любых уголках России. Просмотры и звонки пойдут в режиме реального времени. При этом не потребуется никаких переписок с менеджерами.

«Это бесшовный процесс, когда мы соединяем маркетолога напрямую с рекламной конструкцией», – добавил спикер.

Заказчику рекламы доступны разные модели закупки под свои уникальные задачи и возможности. В режиме Real time Bidding установлена цена показа. Это привычный аукцион для брендов, которые работают через таргет и контекст с самой большой сеткой конструкций на рынке прагматика. При выборе аукционной модели устанавливается максимальная сумма затрат. Однако при этом можно недополучить запланированные показы, к тому же цена вырастет пропорционально уровню конкуренции.

«Мы сейчас вводим модель гарантированной цены и негарантированного показа. Потребитель устанавливает потолок цены за выход рекламы, ему не нужно участвовать в аукционе и переживать об изменении ставок. Но при этом нет 100% гарантии показа», – пояснил Игорь Бажан.

Фото от компании ООО УК «РИМ-ЦЕНТР».

Ключевой моделью эксперт медиагрупы «РИМ» назвал гарантированную цену и гарантированный показ. При таком раскладе реклама не будет перебита или занята другим клиентом. Но эта модель несколько дороже предыдущих вариантов.

Подводя итоги, спикер отметил, что цифровая наружная реклама – новый быстрорастущий рынок. В отличие от классической модели рекламная кампания на DSP-платформе точнее, эффективнее и гибче. По прогнозам экспертов, уже через два-три года около 90% всей рекламы на диджиталбилбордах будет запускаться с помощью онлайн-платформ.

Реклама. ООО УК «РИМ-ЦЕНТР».

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