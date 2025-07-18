Медиа-Сабантуй в Богатых Сабах собрал журналистов со всего Татарстана

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Сегодня в Сабинском районе Татарстана проходит Республиканский Сабантуй журналистов. Участников поздравил автор идеи праздника, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Свое выступление хочу начать со слов благодарности главе Сабинского района Раису Нургалиевичу Минниханову и коллегам. В третий раз в своей истории мы проводим такой Сабантуй и во второй раз – в Сабах. Сабинский район по праву может называться Швейцарией нашей республики, это живописный край. Большое спасибо за гостеприимство», – отметил он.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

«Здесь есть все возможности, чтобы провести мероприятие, формирующее командный дух с помощью спортивных соревнований. В этом году мероприятие проходит более масштабно. Медиа-Сабантуй становится праздником всех татарстанских журналистов», — добавил Садыков.

Глава Сабинского района Раис Минниханов в своем выступлении отметил важность работы в сфере печати и массовой информации.

«В настоящее время именно вы формируете информационное пространство, имеющее огромное значение в жизни людей. Вы показываете настоящее, будущее и передаете новому поколению важное из прошлого, которое они не должны забывать. Все, что происходит в мире, благодаря вам фиксируется на страницах истории. Спасибо за то, что делаете очень важное дело», – подчеркнул руководитель муниципалитета.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

В программе Сабантуя – традиционные народные игры, состязания, концертные номера. В празднике участвуют более 650 человек.

Зиля Мубаракшина