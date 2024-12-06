Медали Кубка Европы и мировых первенств. Дзюдоисты Татарстана завершили сезон

фото: Федерация дзюдо РТ

Федерация дзюдо Татарстана подвела итоги уходящего спортивного сезона. Дзюдоисты республики завоевали медали Кубка Европы, а также континентальных и мировых первенств. Всего в копилке сборной команды Татарстана 20 медалей.

Так, воспитанник тренеров Марата Гараева и Эллы Коберник, Илья Симонов завоевал серебряные медали на первенстве мира в Лиме и на Кубке Европы в Азербайджане для спортсменов до 18 лет.

Хороший результат в сезоне показала и татарстанская дзюдоистка Анна Петрунина, став серебряной призеркой Кубка Европы в Азербайджане и бронзовой призеркой юношеского первенства Европы в Болгарии.

Спустя несколько месяцев спортсменам предстояло выступать в возрастной категории до 21 года, с чем Илья и Анна отлично справились — завоевали бронзовые награды юниорского первенства России.

Прошлогодний победитель первенства России Антон Федин также стал бронзовым призером первенства страны, состоявшегося в Рязани, в категории до 100 килограммов.

Двое представителей сборной республики стали победителями первенства. Карим Ягафаров одержал победу в категории свыше 100 килограммов, а Софья Белаш стала сильнейшей среди юниорок до 44 килограммов.

Первенство России до 23 лет в Красноярске оказалось для сборной республики «серебряным»: трое спортсменов заняли почетные вторые места. Это были Ангелина Жукова в категории до 52 килограммов, Залина Зураева — до 63 и Адам Цечоев — до 81.

На взрослом чемпионате страны дзюдоисты из Татарстана также показали блестящий результат. В категории до 100 килограммов первым стал Нияз Билалов, который месяцем ранее выиграл Кубок Европы в Подгорице, а также он является серебряным призером мировой серии турниров «Гранд шлем» в Абу-Даби. В начале года Билалов завоевал бронзу на «Большом шлеме» в Баку. Помимо этого, в июне этого года воспитанник татарстанской школы дзюдо одержал победу на соревнованиях в рамках Игр стран БРИКС, прошедших в Казани.

Третье место на чемпионате России заняла Ксения Задворнова в категории до 70 килограммов, ранее она показала аналогичный результат на Кубке Европы в Подгорице. В начале декабря спортсменка решила дать шанс категории до 78 килограммов, где она чувствовала себя весьма уверенно и завоевала серебро соревнований.