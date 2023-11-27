Медаль в честь юбилея Махмута Гареева вручили ученым Института Татарской энциклопедии

Сотрудников Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ наградили памятной медалью «100 лет со дня рождения Махмута Гареева».

Как сообщили в пресс-службе Полномочного Представительства РТ в РФ, сотрудники данного института работают над популяризацией историко-героического наследия участников Великой Отечественной войны (ВОВ). Одним из значимых мероприятий 2023 года стало проведение Институтом Всероссийской научной конференции «Махмут Гареев: военный, ученый и общественный деятель», приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

В этой работе поучаствовали представители Минобороны России, Академии военных наук, Академии наук РТ, органов законодательной и исполнительной власти Татарстана, московские и казанские ученые, а также ученые из других российских городов.

В итоге четыре сотрудника института, которые активнее всех участвовали в проведении этого научного форума и подготовке его сборника материалов к печати, награждены памятной медалью. Среди награжденных: директор Института Искандер Гилязов, руководитель Центра энциклопедистики Рафаиль Шайдуллин, ученый секретарь Марс Хабибуллин и ведущий научный сотрудник Рафик Салахиев.

Медали вручил вице-премьер РТ Равиль Ахметшин. Он поблагодарил награжденных за неравнодушие и активность в проведении исследований по истории Великой Отечественной войны, за память о генерале-армии Махмуте Гарееве и пожелал всем сотрудникам Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ новых творческих свершений в изучении военной истории нашего Отечества.

Махмут Гареев был советским и российским военачальником, военным теоретиком и военным историком, генералом армии (1989) и доктором военных (1977) и исторических (1992) наук.