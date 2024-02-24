Медаль Суворова за отвагу на СВО получил боец из Менделеевска

Военнослужащий Андрей из Менделеевска указом Президента РФ Владимира Путина награжден медалью Суворова. Высокой награды боец удостоен за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, Андрей на передовой с самого начала, был мобилизован 24 сентября 2022 года. Дома его ждет семья.

Это высшая военная награда, наравне со званием Героя России и героической звездой Героя Советского Союза. Награждение этой медалью считается особо почётным и символизирует выдающиеся заслуги в решении военных задач.

«Дорогие наши бойцы, гордимся вами и верим в скорую Победу!» — прокомментировал награждение глава района Радмир Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцы в зоне СВО поблагодарили менделеевцев за гумпомощь.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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