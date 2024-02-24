news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 24 февраля 2024 10:53

Медаль Суворова за отвагу на СВО получил боец из Менделеевска

Скопировать ссылку
Медаль Суворова за отвагу на СВО получил боец из Менделеевска

Военнослужащий Андрей из Менделеевска указом Президента РФ Владимира Путина награжден медалью Суворова. Высокой награды боец удостоен за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, Андрей на передовой с самого начала, был мобилизован 24 сентября 2022 года. Дома его ждет семья.

Это высшая военная награда, наравне со званием Героя России и героической звездой Героя Советского Союза. Награждение этой медалью считается особо почётным и символизирует выдающиеся заслуги в решении военных задач.

«Дорогие наши бойцы, гордимся вами и верим в скорую Победу!» — прокомментировал награждение глава района Радмир Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцы в зоне СВО поблагодарили менделеевцев за гумпомощь.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100