Медали «Патриаршая благодарность» вручили медикам Татарстана за борьбу с Covid-19

Татарстанским медикам вручили медали Русской Православной Церкви. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вручил медали «Патриаршая благодарность» за самоотверженный труд в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 14 медикам республики.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

За работу отметили первого заместителя министра здравоохранения РТ Альмира Абашева, начальника Управления здравоохранения Казани – заместителя министра здравоохранения республики Владимира Жаворонкова, главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Марата Гатауллина, главного врача клинической больница №7 Казани Артура Деляна, заведующего кафедрой наркологии КГМА Анатолия Карпова, главного врача Казанской поликлиники №7 Ольгу Багданову, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии РКБ Алексея Евстартова, начальника временного инфекционного госпиталя казанской седьмой больницы Илью Савельева, заведующую эпидемиологическим отделом ГКБ №7 Наталью Шайхразиеву, врача РКБ Маргариту Бадееву, главного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава РТ – заместителя главного врача ГКБ №7 Татьяну Шигабутдинову, врача нарколога-психиатра Атнинской ЦРБ Олега Володина, врача-инфекциониста Лаишевской районной больницы Артема Насыбуллина, медицинскую сестру РКБ Ольгу Рябинину.

Также Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вручил медаль руководителю по работе с медицинскими учреждениями Казанской епархии иеромонаху Роману Модину.