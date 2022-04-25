Медаль ДУМ Татарстана «Бердэмлек» вручили медикам республики

В Духовном управлении мусульман Татарстана наградили медицинских работников. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Вручил 20 медалей и один орден Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

Орденом Марджани III степени наградили министра здравоохранения республики Марата Садыкова.

Медаль «Бердэмлек» вручили заместителю министра здравоохранения РТ Фариде Яркаевой, заведующей отделением, врачу-неврологу казанской поликлиники №7 Гульназ Гайнутдиновой, заведующей поликлиникой - врачу функциональной диагностики Рыбно-Слободской ЦРБ Эндже Гаязовой, заместителю главного врача детской больницы № 1 Казани Камилю Закирову, лору казанской клинической больницы №16 Фиделю Зиннурову, главному врачу Арской ЦРБ Рифату Идрисову, главному врачу Аксубаевской центральной районной больницы Марселю Ислямову, заместителю главного врача Спасской ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения Наилю Исхакову, неврологу Межрегионального клинико-диагностического центра Михаилу Калинину, главному врачу Госпиталя для ветеранов войн Набережных Челнов Резеде Мавзютовой, главному врачу Камско-Устьинской ЦРБ Ильясу Минвалиеву, заведующему отделением рентгенологии казанской больницы № 7 Наилю Минемуллину, заместителю главного врача по поликлинической работе Чистопольской ЦРБ Елене Мишкиной, кардиологу Лениногорской центральной районной больницы Раушан Нигматуллиной, главному врачу клинико-диагностического центра «Йасин» Альфриту Рахимзянову, главному врачу Буинской ЦРБ Рустаму Самерханову, терапевту - ведущему консультанту Минздрава РТ Индусу Сафину, заместителю главного врача Республиканской инфекционной клинической больницы Рустаму Фахуртдинову, врачу-терапевту Верхнеуслонской ЦРБ Рамилу Ханову, врачу-терапевту Татарстанской и Кузкевской амбулаторий Тукаевского района Рифкату Юмаеву.