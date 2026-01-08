Мед, сыр в пицце и БАДы вошли в список товаров с наибольшим уровнем фальсификата

Роскачество по итогам исследований за 2025 год выделило категории товаров с наибольшим уровнем фальсификации. К ним относятся мед, сыр, используемый в пицце, оливковое масло и биологически активные добавки. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Говоря о рынке меда, он отметил, что с 2024 года организация ведет системную работу по его очистке. «В 2026 году мы продолжим мониторинг, чтобы добиться полной прослеживаемости "от улья до полки"», – сказал Протасов в беседе с ТАСС. По его словам, важным шагом в этом направлении стало создание Хартии добросовестных участников рынка меда, которая объединяет производителей и продавцов, работающих по честным правилам.

Серьезные нарушения Роскачество выявило и при проверке сыра, используемого в пицце: в 45% исследованных образцов были обнаружены незаявленные растительные жиры. В категории оливкового масла признаки фальсификации нашли в 47% образцов – чаще всего речь шла о примесях более дешевых масел.

Отдельное внимание было уделено биологически активным добавкам. Как сообщил Протасов, исследования БАДов с Омега-3 показали значительное расхождение между заявленным и фактическим составом.

По его словам, такие результаты указывают на проблемы с входным контролем, технологические сбои, а в ряде случаев – на стремление отдельных производителей снизить себестоимость за счет качества.

В то же время руководитель Роскачества назвал и благополучные товарные категории по итогам исследований 2025 года. К ним он отнес минтай, цикорий, рыбные консервы из сардины, макаронные изделия и сыр с плесенью.