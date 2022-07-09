«Мечтаю участвовать в параде»: 15 призывников из РТ уехали служить в Преображенский полк

В Казани из Республиканского центра «Патриот» на места несения службы отправились призывники, отобранные в элитный Преображенский полк. Вместе с ними проходить срочную службу отправляются и новобранцы частей западного и центрального полков.

Для юных новобранцев солдаты Преображенского полка провели мастер-класс строевой подготовки — строевые приемы и порядок выполнения воинского приветствия, научили как правильно выносить флаг, а в конце провели показательное выступление с оружием.

Фото: © Никита Алешкевич

«Сегодня произошла одна из самых значимых отправок, ведь Преображенский полк — это элита, которая участвует во всех государственных мероприятиях с участием Президента. Они выступают на Параде Победы, выносят знамена», — рассказал журналистам генерал-майор, военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин.

Попасть в Преображенский полк — очень непростая задача для призывника. В этом году в Республике Татарстан прошли отбор лишь 15 человек. Будущий солдат должен быть не ниже 175 см и абсолютно здоров — как физически, так и психологически. Биография новобранца и его родителей также проходит проверку — призывник должен иметь отличные характеристики и быть чист перед законом.

Фото: © Никита Алешкевич

«Я очень обрадовался, когда узнал, что попал в Преображенский полк. У меня есть брат, Артем, мы вместе пойдем в роту почетного караула. Обычно с братьями шанс попасть больше. Родители очень рады, что мы попали в такое престижное место. Меня впечатлил сегодняшний мастер-класс, мечтаю научиться также и выступать на параде. Надеюсь, что я стану другим человеком, когда отслужу», — поделился с журналистами новобранец Артур.

О том, что ожидает новичков Преображенского полка, рассказал заместитель командира взвода сержант Антон Михайлов, служащий в войсках уже двенадцатый год.

Фото: © Никита Алешкевич

«Безусловно, их ожидает очень интересная служба. Основными направлениями у нас являются строевая подготовка, специальная подготовка — на ней мы изучаем церемониалы. Помимо этого есть и боевая подготовка, и РФБЗ, и инженерная — все это также присутствует», — рассказал Антон Михайлов.

Сержант также предупредил, что служба в полку — это очень непростая задача.

Фото: © Никита Алешкевич

«Халтурить здесь не выйдет. Зато служба в почетном карауле — это отличная возможность избавиться от вредных привычек, ведь солдатам запрещается курение. Есть возможность и набраться терпения — здесь придется быть подчиненным, но если хорошо себя показать, то удастся поучаствовать в Параде Победы. А если служить очень хорошо, то появится возможность вынести государственный флаг на Параде. Лично я участник уже десяти парадов, и на восьми из них выносил флаг», — добавил Михайлов.

Преображенский полк — один из старейших и наиболее известных полков России. Он был сформирован Петром I в 1690 году из так называемого Потешного полка. Преображенский полк Петра был расформирован в 1918 году, и вновь сформирован приказом Президента России Владимиром Путиным в 2013 году.