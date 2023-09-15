«Мечтать, трудиться, созидать»: как в Казани прошло первое посвящение в «Движение первых»

Первое посвящение молодых людей в «Движение первых» прошло сегодня в Казанском Кремле

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Большое спасибо родителям за доверие»

Первыми членами «Движения первых» в Казани стали те, кто наиболее активно проявил себя на мероприятиях организации в этом году. Они вместе со своими родителями задолго до начала церемонии собрались в Присутственных местах Казанского Кремля.

Перед началом церемонии ребят поприветствовал помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов. Он подчеркнул, что «Движение первых» – это организация единомышленников, которые находятся в постоянном поиске, но их объединяют традиционные ценности и уважение друг к другу.

Тимур Сулейманов подчеркнул, что «Движение первых» – это организация единомышленников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хочу сказать большое спасибо родителям за доверие. Сегодня действительно есть чувство единения. Несмотря на то, что кремлевские стены предполагают торжественность, хочется, чтобы это мероприятие было еще и трогательным. “Движение первых” будет “настоящим”, если решение о том, чтобы стать его частью, будет приниматься молодежью самостоятельно», – отметил он.

«Обещаю созидать во благо любимой Родины»

Для посвящения детей и подростков разделили на восемь кругов доверия, где они должны были произнести клятву. Они пообещали быть примером для младших и опорой для старших, разделять цели и миссию движения, расти и развиваться в стремлении к знаниям и уважению к окружающим, бережно хранить память поколений, смело мечтать, трудиться и созидать во благо любимой Родины и всего общества.

Для посвящения детей и подростков разделили на восемь кругов доверия, где они должны были произнести клятву Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После последнего «Обещаю» наставники вручили нагрудные знаки и браслеты «Движения первых». Именно эти два атрибута стали символами организации.

Вместе с молодыми людьми посвящение прошли и руководители комитетов Исполкома Казани, среди которых были председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина, председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов, заместитель начальника управления образования Альберт Ахметов и другие.

Нагрудные знаки и браслеты «Движения первых» стали символами организации. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Движение первых» – стартовая площадка

Одним из тех, кто вступил в «Движение первых» сегодня, стал Василий Коваленко – его признали лучшим актером КВН на одной из лагерных смен организации.

«Я узнал о “Движении первых” внезапно. Мне о нем рассказали родители и предложили поехать в лагерь. На смене было очень классно, там я стал лучшим актером КВН. Я еще не определился с направлением в организации для себя. Среди своих друзей я стану первопроходцем в Движении и буду приглашать их сюда», – поделился шестиклассник.

Василия Коваленко признали лучшим актером КВН на одной из лагерных смен организации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он заверил, что будет носить значок и браслет «Движения первых» в школу, чтобы все знали, что он является частью организации.

По словам его мамы, Оксаны Коваленко, Василий всегда был большим патриотом своей Родины, часто поет гимн России и много интересовался у родителей, как работала пионерия в их детстве.

По словам Оксаны Коваленко, Василий всегда был большим патриотом своей Родины Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мой сын – большой фанат Советского Союза. Он часто спрашивает у нас, как это было в то время. Василий действительно очень любит свою страну и поет гимн России, недавно выучили даже гимн СССР. Надеюсь, “Движение первых” станет для него стартовой площадкой, где он сможет найти новых друзей, раскрыть свои творческие возможности и даже найти будущую профессию», – рассказала она.

«Хочу найти новых друзей»

Также в ряды «Движения первых» вступил Ислам Хабибуллин. Он уверен, что организация даст ему большие возможности для развития. Вместе с ним церемонию прошли и его друзья.

В ряды «Движения первых» вступил Ислам Хабибуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я узнал о “Движении первых” совсем недавно, был ведущим на форуме “Алга, поехали!”, где я впервые прикоснулся к этой организации. Я считаю, она даст нам большие возможности для развития и возможность попробовать себя в разных направлениях. Я решил вступить, потому что здесь мои друзья, и хочу найти еще и новых», – поделился мальчик.

Он еще не определился с направлением, к которому он примкнет в движении, но склоняется к международным отношениям. В будущем он хочет стать дипломатом или военным врачом.

Завершилась церемония традиционным флешмобом «Движения первых», к которому присоединись как сами дети, так и их родители, и официальные лица. В дальнейшем такие посвящения планируют проводить каждый месяц в каждом районе Казани.

«Воспитание подрастающего поколения – это работа не одного дня»

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов.

Напомним, накануне в своем послании к Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что в процессе формирования «Движения первых» недопустим формализм. По его словам, только искреннее отношение к воспитанию подрастающего поколения позволит с уверенностью смотреть в будущее.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, Татарстан активно включился в эту работу: во всех муниципалитетах созданы местные и первичные отделения, проводятся мероприятия с большим охватом молодежи.

«Отмечу, воспитание подрастающего поколения – это работа не одного дня. Большая ответственность здесь лежит на воспитателях в старших группах детских садов, классных руководителях в школах и ответственных сотрудниках в ссузах и вузах», – заявил в своем обращении Раис Татарстана.