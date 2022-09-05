«Остались на улице в домашней одежде»: пожар уничтожил дом многодетной семьи в Казани

Двухэтажный частный дом сгорел в минувшие выходные под Казанью. Без крыши над головой остались супруги и пятеро их детей. Дом семья купила всего три месяца назад. Едва они успели в нем обжиться, как огонь уничтожил все дотла. Подробности происшествия в материале «Татар-информа».

Единственное жилье многодетной семьи полностью сгорело вчера днем в казанском поселке Аракчино Фото: предоставлено героями публикации

Сгорело все, вынести из дома не успели ничего

Жизнь многодетной семьи разделилась на до и после в минувшие выходные. В считанные минуты семья осталась без крыши над головой: их дом – единственное их жилье – полностью сгорел вчера днем в казанском поселке Аракчино. Лишь по счастливой случайности супруги и их пятеро детей смогли вовремя выбраться из горящего дома.

«Мы даже не почувствовали запаха гари. Хотя все были дома в этот момент. Первыми огонь заметили наши дети, они были на втором этаже, прибежали, сказали нам, что снаружи дома горит стена. Затем услышали крики соседей, только тогда поняли, что мы горим. Выбежали, увидели, что в доме вспыхнула котельная», – едва сдерживая слезы, рассказывает Виктория.

«Дом был деревянный, он вспыхнул моментально. Мы не успели ничего вынести» Фото: предоставлено героями публикации

Супруг Виктории бросился тушить огонь, но все было тщетно. Пламя быстро распространялось и за несколько минут охватило весь дом.

«Дом был деревянный, он вспыхнул моментально. Мы не успели ничего вынести. Все вещи хранились в гардеробной на втором этаже, но туда невозможно было уже пробраться. Единственное, что удалось вынести – некоторые вещи старшей дочери, ее комната находилась на первом этаже», – добавила Виктория.

Сгорело все – вещи, техника, мебель. Пытаясь спасти хоть какое-нибудь имущество, глава семейства получил ожоги рук и плеч. На данный момент дознаватели пытаются установить причины возгорания. Одна из версий – неисправность котельной.

«Ради покупки этого дома мы взяли ипотеку, кредиты и влезли в большие долги», – рассказывает Виктория Фото: предоставлено героями публикации

О своем доме в Казани семья мечтала 10 лет

«Вы не представляете в каком мы сейчас шоковом состоянии. Сгорело единственное жилье и все, чтобы было нажито нами непосильным трудом. Недавно в доме мы закончили делать ремонт, сделали детям учебные уголки. Теперь заново нужно все покупать: канцтовары, школьную форму, учебники», – переживает хозяйка сгоревшего дома.

Виктория, ее супруг Вадим и их пятеро детей – четырех, шести, восьми, десяти и пятнадцати лет переехали в Казань из Волжска в начале этого лета. Подходящий для такой большой семьи нашелся почти сразу в казанском поселке Аракчино. Место комфортное – чистый воздух, недалеко Волга, озеро Изумрудное, в шаговой доступности школы и садики.

Виктория, ее супруг Вадим и их пятеро детей переехали в Казань из Волжска в начале этого лета Фото: предоставлено героями публикации

«Ради покупки этого дома мы взяли ипотеку, кредиты и влезли в большие долги. Но мы мечтали о нем десять лет. Когда-то мы с супругом жили и учились в Казани, потом уехали обратно к родителям в Волжск. Но мысль переехать обратно в Казань и купить для всей семьи дом, никогда нас не покидала», – расплакалась Виктория.

«Это жутко – остаться без крыши над головой с маленькими детьми»

Теперь супругам придется начинать свою жизнь практически с нуля. Сейчас семья пытается хоть как-то оправиться от шока. Вместе с ними трагедию переживают и их соседи. Каждый, кто не остался равнодушным, пытается всячески помочь многодетной семье, а сосед из дома напротив вовсе предложил им некоторое время пожить у себя.

Тушить огонь помогали несколько человек. Вадим, Вика, их дети – все выбежали в домашней одежде Фото: предоставлено героями публикации

«Я оказался на пожаре одним из первых. Дом практически вспыхнул на моих глазах. Тушить огонь помогали несколько человек. Вадим, Вика, их дети – все выбежали в домашней одежде, ничего с собой не успели прихватить. Это очень страшное дело – остаться без крыши над головой, да еще с маленькими детьми. Мне прям стало жутко. Я тут же супруге предложил их приютить», – рассказал сосед семьи Сергей.

Супруги очень надеются на помощь неравнодушных жителей Казани. Если у вас есть желание и возможность помочь многодетной семье, телефон Виктории 8 9050 22 88 00, номер карты Сбербанка 5469 3700 1253 1844.