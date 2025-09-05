«Мечтала видеть из окна красоту»: как татарстанцы меняют дворы республики

За 5 лет программа «Наш двор» преобразила дворы для полутора миллионов татарстанцев. За этими цифрами – истории людей, которые не ждали перемен со стороны, а сами стали их создателями. Как им это удалось – в материале «Татар-информа».





На сегодняшний день в рамках программы «Наш двор» благоустроено 5 174 двора

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не просто двор, а новая философия жизни

На сегодняшний день в рамках программы «Наш двор», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым, благоустроено 5 174 двора, в 2025 году будет обновлено еще 678 дворов в 16 районах.

Важнейший принцип программы – участие жителей на всех этапах. Более 15 тысяч очных встреч с татарстанцами было проведено за пять лет, чтобы каждый проект был по-настоящему народным.

Профессор КФУ Андрей Большаков назвал программу уникальным для России опытом. «Без участия граждан, учета их мнения и поиска компромиссов «Наш двор» был бы невозможен. В этом его основа», – уточнил он.

Опыт Татарстана был так успешен, что его переняли на федеральном уровне, подтвердив статус республики как лидера в создании комфортной городской среды.

«Главное отличие «Нашего двора» – это участие граждан на всех этапах. Проект делается только после голосования и реализуется именно по предложениям людей. Поэтому это очень хорошо», – подчеркнул депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Важнейший принцип программы – участие жителей на всех этапах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Глаза боятся, а руки делают»: история Татьяны Якушевой, объединившей целый микрорайон

Пенсионерка Татьяна Якушева – жительница дома по улице Рихарда Зорге, 95 в Казани. По ее словам, она человек, для которого словосочетание «общественная работа» давно стало образом жизни.

Благодарственное письмо от Рустама Минниханова стало для нее неожиданностью и признанием труда всей команды активистов.

В разговоре с «Татар-информом» Татьяна рассказала, что в свой двор она приехала еще школьницей в 1978 году и помнит, как сажала здесь деревья с родителями. Спустя десятилетия именно ей выпала честь вести этот двор к новой жизни.

Путь к преображению дворовой территории был долгим. Инициативная группа начала формироваться еще в 2009-2010 годах.

Фото предоставлено Татьяной Якушевой

«Дом требовал капремонта. Асфальт был убогий. И немножечко расширили проезд, потому что действительно было страшно смотреть на те ямы, которые были у нас во дворе», – вспомнила Татьяна.

По ее словам, переломным стал 2017 год, когда дом вошел в программу капремонта, а затем и в конкурс «Нашего двора». Задача была непростой – провести голосование и добиться включения в программу.

«Мы стали размещать напоминания в чате дома каждые две недели. Перед закрытием голосования – практически через день. Сделали распечатки с QR-кодами, развесили в подъездах, помогали соседям, которые не могли разобраться с голосованием», – рассказала Татьяна.

Ее роль была организационной: координация жителей, подрядчиков, проведение собраний. Самым сложным для Татьяны было принимать решения в режиме реального времени – быстро убирать машины перед заходом техники, вносить коррективы в проект.

Итоговым достижением, по ее словам, стало то, что проектировщики услышали главные пожелания жителей: сделать зоны для всех поколений – беседки для пожилых, комплекс для детей, тренажеры для подростков.

«Двор теперь живет другой жизнью. Из глухого, почти заброшенного он превратился в живой, активный. Очень востребована сегодня футбольная площадка, теннисный стол. Во дворе активно празднуется Новый год и Масленица», – с гордостью сказала Татьяна.

Фото предоставлено Татьяной Якушевой

Она также отметила, что кульминацией проделанных работ стал праздник двора с личным участием Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

«Дальнейшие планы – проводить во дворе мастер-классы, обучать пенсионеров digital-грамотности и продолжать объединять соседей», – заключила она.

«Нас слышали, и это было самое главное»

Аркадий Карбаев работает директором Музейного комплекса Казани и поэтому подошел к благоустройству своего двора на улице Глушко, 10 как системный руководитель.

История преображения двора началась в 2022 году, когда жители избрали его председателем совета дома, и первым делом он занялся изменениями в подъезде.

Фото предоставлено Аркадием Карбаевым

«Мы серьезно преобразили в течение полугода наш подъезд, он стал по-настоящему уютным для жителей и гостей нашего дома», – сказал Аркадий.

Позднее управляющая компания предложила участвовать в программе «Наш двор», и Аркадий сразу организовал работу с жильцами 96 квартир.

Он рассказал, что роль определил для себя четко: полная ответственность за дом и координация всех процессов.

Фото предоставлено Аркадием Карбаевым

Через домовые чаты жителей оперативно ставили в известность о графиках работ подрядчиков, что позволило избежать нервотрепки и недовольства, по его словам.

«Я объяснял, что хороший двор – это результат наших общих усилий. Все проголосовали, подключив родных и знакомых», – сообщил он.

Главным результатом Аркадий Карбаев считает даже не новые площадки, а сплоченный коллектив единомышленников.

«Коллектив Глушко, 10 сплотился – это главное. У нас более четко и грамотно заработал домовой чат. Сейчас люди заботятся, подсказывают. Если есть огрехи во дворе, все сразу пишут», – констатировал Аркадий.

Фото предоставлено Аркадием Карбаевым

Успехом программы «Наш двор» Аркадий считает готовность власти и подрядчиков слышать жителей. На собраниях они просили добавить более комфортные зоны для детей и старшего поколения, увеличить количество скамеек.

«К нам прислушивались. Администрация Советского района, управляющая компания – они слышали нас. Вот это было самое главное», – уточнил он.

«Мечтала видеть из окна красоту»

Пенсионерка Рамиля Сахабутдинова проживает на улице Хади Такташа, 75 Вахитовского района. Она уже много лет активно занималась вопросами своего двора: писала письма с вопросами, отправляла обращения в управляющую компанию и администрацию.

Получение благодарственного письма от Рустама Минниханова для нее приятное признание многолетнего труда.

Но главная награда, по ее словам, – это видеть, как двор, в который она вложила столько сил, наполнился детским смехом и стал по-настоящему живым.

Фото предоставлено Рамилей Сахабутдиновой

По словам Рамили, ее главной мечтой было появление современной детской площадки. «Мне просто хотелось с утра проснуться, открыть занавес и видеть зеленый и ухоженный двор», – поделилась она.

Когда в 2024 году ее дом вошел в программу «Наш двор», Рамиля, даже не будучи официально выбранной старшей по дому, сразу включилась в работу.

Она рассказала, что лично знакомилась с прорабами, помогала организовать работу, каждый день обходила двор и внимательно следила за ходом преображения.

Главным результатом она считает даже не новые скамейки и асфальт, а то, как преобразилась жизнь двора.

«Я даже не предполагала, что в наших домах столько детей! Где они раньше были – я не знаю. Теперь я смотрю в окно и радуюсь», – уточнила «Татар-информу» активистка.

Фото предоставлено Рамилей Сахабутдиновой

Татьяна с улыбкой вспомнила, как после установки футбольной сетки во двор вышли мужчины за сорок с магнитофоном, чтобы погонять мяч. Это напомнило ей атмосферу Советского Союза.

Несмотря на то что основные работы завершены, энергия Рамили, по ее словам, не иссякает.

Она уже вместе с соседями купила грунт, саженцы елок и сосен, чтобы озеленить территорию и продолжать благоустраивать свой двор.

«Наш двор стал настоящим сообществом»

Еще одним обладателем благодарственного письма от Рустама Минниханова стал активист, преподаватель Казанского федерального университета Марат Валиев.

Его дом на улице Академика Глушко, 14а в Советском районе Казани, где он живет с 2008 года, стал участником программы «Наш двор» в 2023 году.

Для Марата и его соседей благоустройство стало долгожданным событием.

Фото предоставлено Маратом Валиевым

«Асфальт был в плачевном состоянии. Мы сами старались ухаживать: замазывали их раствором, но после дождя все отклеивалось», – вспомнил он.

Однажды они даже купили у строителей, работавших неподалеку, целый погрузчик старого раствора, чтобы залатать самые опасные выбоины.

Узнав о возможности попасть в программу, жители дома сплотились еще сильнее.

«Собрались и решили участвовать. Организовали собрания, сами ходили, звонили, встречались с людьми лично, чтобы собрать подписи. Были и разногласия, но мы находили золотую середину», – рассказал активист.

По словам Марата Валиева, он лично участвовал во встречах с архитекторами и администрацией Советского района, вносил предложения по проекту.

Он рассказал, что в итоге двор преобразился – появились новый асфальт, тротуары и симпатичная детская площадка. Правда, не обошлось и без небольших недочетов, которые активисты теперь решают через «Народный контроль».

Фото предоставлено Маратом Валиевым

Главным же результатом Марат Валиев выделил не только новый асфальт, но и изменившуюся атмосферу.

«Отношения между соседями очень изменились. Выходим во двор, общаемся, решаем вопросы вместе. Приятно видеть, как бабушки отдыхают на скамейках, дети играют. Мы стали настоящим сообществом», – с теплотой сообщил он.

Марат Валиев уверен, что они с соседями будут и дальше участвовать в благоустройстве. Он отметил, что уже есть идеи самостоятельно обустроить цветники и турники.

«Когда видишь возможность изменить жизнь вокруг к лучшему своими руками, останавливаться уже не хочется», – заключил активист.

Программа «Наш двор» продолжает успешно реализовываться, расширяя границы благоустройства и радуя жителей республики качественными преобразованиями.