«Мечтал стать хирургом, но стал мэром»: Ильсур Метшин поздравил династии медиков Казани

Фото: Михаил Захаров

В Казанской ратуше прошло торжественное чествование медицинских династий столицы Татарстана. Семьи врачей поздравил глава города Ильсур Метшин.

«Сегодня в этом зале собрались те, кто ежедневно неустанно трудится во имя высокой цели — охраны здоровья населения столицы республики Татарстан. Символично, что наша встреча проходит именно 7 апреля, во Всемирный день здоровья. Посвятив свою жизнь одной из самых уважаемых, гуманных и ответственных в мире профессий, медицинские работники выполняют благородную миссию: спасают жизни людей, помогают сохранить самое ценное, что у нас есть — наше здоровье», — отметил мэр.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Казани наградили шесть династий медиков. Поздравили династию Минабутдиновых с общим медицинским стажем 166 лет, династию Лодвиковых, которые во врачебном деле 129 лет, династию Ибрагимовых с общим стажем 181 год, династию Медведчуков-Коломенских-Камалетдиновых со стажем 167 лет, династию Савельевых с общим медицинским стажем 114 лет и династию Вахитовых, которые посвятили помощи людям в общей сложности 328 лет.

Участковый педиатр городской детской поликлиники №6 Рашида Вахитова отметила, что важно сохранять традиции в медицине, ведь во врачебных династиях знания, приобретенные долгим упорным трудом, передаются следующим поколениям.

«Это тоже наша семейная традиция, к сожалению, я не смог ее продолжить. Двадцать семь лет мама проработала в центральной районной больнице медсестрой, вела прием в кабинете ЛОР-отделения. Я приходил всегда к маме на работу, надевал белый халат, ходил по этажам и мечтал, что когда-то стану хирургом», — признался Ильсур Метшин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стать врачом будущему мэру помешали обстоятельства, но он подчеркнул, что не понаслышке знает, как тяжело работать медиком.

«Медицинская отрасль — это одна из тех отраслей, успех которых зиждется на традициях, на тех семьях, которые несут в себе всё то, чему мы обучались на протяжении долгих столетий. От того, как мы будем бережно сохранять традиции, зависит наше будущее. И поэтому для нас критически важным является особый пиетет по отношению к носителям этих традиций, а носителями этих традиций являются семьи медиков — медицинские династии», — рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Замминистра добавил, что такое чествование проводится уже в пятый раз. Однако количество семей, которые посвятили себя медицине, не иссякает. Награждают не только династии, несколько поколений которых работали в медицине, но и семьи, где есть несколько медиков из одного поколения.

Каждой династии вручили статуэтку «Чествование медицинской династии», благодарственное письмо от мэра Казани, а также подарочные сертификаты на генеалогическое исследование и семейную фотоссесию.