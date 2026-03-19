Мечтал о квартире, но отдал 5 миллионов мошенникам: как обманывают с инвестициями

На желании человека разбогатеть «здесь и сейчас» мошенники построили отдельную схему обмана. Они обещают золотые горы – баснословную прибыль – тем, кто инвестирует свои сбережения. В МВД рассказали истории обманутых татарстанцев, поверивших незнакомцам из Сети.





Мошенники заставляют людей верить, что их вложения приумножатся, – достаточно только пообщаться с «экспертами» онлайн. И желающий обогатиться отправляет свои деньги совершенно незнакомым людям, просто поверив им на слово

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Предложение быстро и легко заработать баснословные деньги – это бесплатный сыр в мышеловке. Говорят об этом постоянно, но те, кто мечтает обогатиться и желательно побыстрее, словно не слышат предупреждений.

Как правило, мошенники предлагают разбогатеть на инвестициях: «Вкладываешь 100 рублей – получаешь 300». Доход якобы растет благодаря вложению средств в криптовалюту или акции крупных компаний. Такие легенды обычно придумывают организаторы финансовых пирамид, однако в последнее время использовать эту схему стали и кибермошенники. Они заставляют людей верить, что их вложения приумножатся, – достаточно только пообщаться с «экспертами» онлайн, можно даже не встречаться. И желающий обогатиться отправляет свои деньги совершенно незнакомым людям, просто поверив им на слово.

«Мошенники находят своих потенциальных жертв на сайтах знакомств, в различных чатах, соцсетях или просто обзванивают всех подряд по телефону. Позвонить может робот, а когда человек начинает беседу, его переводят на реального оператора. Тот начинает рассказывать, что якобы является ведущим специалистом по сопровождению клиентов, о том, что в этом году их компания заработала большие деньги и что от одного вклада в их акции можно будет получить огромный доход», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

Отдал мошенникам больше 5 миллионов рублей в надежде приумножить сбережения

Чтобы человек поверил в то, что все работает, ему предлагают сделать вклад. Сначала небольшую сумму. Мошенники создают на своем сайте личный кабинет для «клиента», где он может видеть, как «растут» его доходы. Конечно, на деле никакого роста не происходит, аферисты меняют цифры вручную.

«Затем они предлагают сделать вклад побольше, затем еще больше. А когда обманутый ими человек хочет снять деньги, начинаются отговорки: якобы сразу забрать деньги не получится, нужно подождать, потом рассказывают про сбой в системе», – объясняет сотрудник МВД.

Мошенники долго тянут время, убеждают, что если сделать еще один вклад, то можно будет снять всю сумму разом. И люди снова и снова верят. Они вкладывают деньги до тех пор, пока не иссякнут все их запасы, но даже тогда не все останавливаются – некоторые начинают брать кредиты в банках. Только после множества безутешных попыток они понимают, что их обманули.

Попался в такую ловушку 48-летний житель Набережных Челнов.

«При общении в группе знакомств в Телеграме, а затем в одном из инвестиционных чатов мужчина поверил незнакомцам, что сможет обогатиться за счет инвестиций и торгов на бирже, и перевел им в общей сложности 5 385 000 рублей. Общение с мошенниками происходило с 29 января по 6 марта», – рассказывает Радис Юсупов.

Мужчина потерял все свои накопления и остался ни с чем. В попытке вернуть деньги он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, ведется поиск виновных.

Еще один житель Набережных Челнов таким же образом потерял 5 миллионов рублей.

«66-летний мужчина жил в общежитии и мечтал о собственном жилье. В марте прошлого года неизвестные в Сети предложили ему приумножить доходы с помощью торгов на бирже. Мужчина рассказал о своей мечте, и мошенники стали использовать ее как провокацию – обещали, что вскоре он отпразднует новоселье, только вложить нужно как можно больше денег», – приводит пример сотрудник МВД.

Обманутый мошенниками челнинец постоянно искал деньги и передавал их аферистам. Трижды курьер из Москвы прилетал в аэропорт Нижнекамска, встречался с мужчиной, забирал наличку и улетал. Часть денег была переведена онлайн. Спустя время мужчина осознал, что его обманули, и обратился в полицию.

«Чтобы разблокировать счет, нужно внести еще миллион рублей»

«Еще один такой случай произошел в Казани. 29-летний мужчина общался с мошенниками с 20 февраля по 9 марта. Ему обещали приумножить доходы с помощью криптовалюты. Он перевел 312 000 рублей, но через время ему сообщили, что его счет заблокировался, а чтобы его разблокировать, забрать свои деньги и доход от них, нужно вложить еще 1 миллион рублей. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», – рассказывает Радис Юсупов.

48-летняя жительница Мензелинска тоже поверила в сказку про инвестиции. С мошенниками она общалась через Телеграм и платформу Zoom.

«Общение с мошенниками происходило с 19 февраля по 4 марта. Женщина вложила в “инвестиции” 972 тысячи рублей», – добавил сотрудник МВД.

Обещанного дохода она не дождалась и обратилась в полицию. Ведутся на такие схемы чаще всего финансово неграмотные люди, которые не понимают принцип работы биржи и инвестиционного рынка.

«Если вам кто-то предлагает легкие деньги, то с большой долей вероятности это мошенники. Никто не будет просто так звонить и предлагать большой доход. Инвестиционные компании так не работают. К тому же глупо связываться с тем, в чем вы не разбираетесь. Даже если вы сами забьете запрос в интернете и захотите зарабатывать на инвестициях, скорее всего, вы наткнетесь на мошенников. Доверяйте только официальным приложениям и сайтам банков. Таких больших доходов, как у мошенников, там не будет, зато будет уверенность в том, что все честно», – подвел итог Радис Юсупов.