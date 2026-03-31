«Мечта – отправиться на Байкал»: ветеран СВО из Альметьевска получил автомобиль

Первый ветеран специальной военной операции из Альметьевска получил ключи от специализированного автомобиля с ручным управлением. Транспорт передан татарстанским филиалом фонда «Защитники Отечества» в рамках программы поддержки участников СВО.

Кроссовер марки BAIC вручили Рамису Сафарову – бывшему наводчику мотострелковых войск, получившему тяжелое ранение в ходе артиллерийского обстрела. Несмотря на ампутацию обеих ног, он ведет активный образ жизни и строит планы на будущее.

Главная мечта ветерана – совершить большое путешествие через всю страну и увидеть озеро Байкал.

«Благодарен фонду за автомобиль. Это поможет мне воплотить мечту в реальность – отправиться на Байкал и своими глазами увидеть его величественную красоту», – поделился Рамис Сафаров.

Ключи от автомобиля ветерану вручила первый заместитель руководителя филиала фонда Альбина Хамитова. Он стал первым в Альметьевске и тринадцатым в республике получателем специализированного транспорта по данной программе.

Программа обеспечения автомобилями с ручным управлением предназначена для ветеранов с парной ампутацией и тех, кто передвигается на кресле-коляске. Она была запущена после одобрения инициативы фонда Президентом России Владимиром Путиным.

Принятые изменения в федеральном законодательстве позволили закупать специализированные автомобили, обеспечивая героям возможность социальной адаптации, мобильности и возвращения к активной жизни.