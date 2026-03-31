СВО 31 марта 2026 15:12

«Мечта – отправиться на Байкал»: ветеран СВО из Альметьевска получил автомобиль

Первый ветеран специальной военной операции из Альметьевска получил ключи от специализированного автомобиля с ручным управлением. Транспорт передан татарстанским филиалом фонда «Защитники Отечества» в рамках программы поддержки участников СВО.

Кроссовер марки BAIC вручили Рамису Сафарову – бывшему наводчику мотострелковых войск, получившему тяжелое ранение в ходе артиллерийского обстрела. Несмотря на ампутацию обеих ног, он ведет активный образ жизни и строит планы на будущее.

Главная мечта ветерана – совершить большое путешествие через всю страну и увидеть озеро Байкал.

«Благодарен фонду за автомобиль. Это поможет мне воплотить мечту в реальность – отправиться на Байкал и своими глазами увидеть его величественную красоту», – поделился Рамис Сафаров.

Ключи от автомобиля ветерану вручила первый заместитель руководителя филиала фонда Альбина Хамитова. Он стал первым в Альметьевске и тринадцатым в республике получателем специализированного транспорта по данной программе.

Программа обеспечения автомобилями с ручным управлением предназначена для ветеранов с парной ампутацией и тех, кто передвигается на кресле-коляске. Она была запущена после одобрения инициативы фонда Президентом России Владимиром Путиным.

Принятые изменения в федеральном законодательстве позволили закупать специализированные автомобили, обеспечивая героям возможность социальной адаптации, мобильности и возвращения к активной жизни.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В топе
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

30 марта 2026
